ทัวร์ลง! ไรเดอร์ด่าหยาบ พระวัดดังเชียงใหม่ ขอให้ประเคนอาหารก่อนฉัน ชี้กระทบศรัทธา
สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม แจงแล้ว ไรเดอร์หัวร้อนด่าพระวัดดัง จ.เชียงใหม่ ขอให้ประเคนก่อนฉัน ตามหลักพระวินัย ชี้กระทบศรัทธา เสี่ยงผิดกฎหมาย แนะร้องเรียนตามขั้นตอน
จากกรณีไรเดอร์รายหนึ่งโพสต์ข้อความระบายอารมณ์หลังนำอาหารไปส่งในวัดดังแห่งหนึ่งใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อถึงที่หมายพระสงฆ์ขอให้อีกฝ่ายประเคนอาหารก่อนรับมอบตามหลักพระวินัย แต่ไรเดอร์รู้สึกไม่พอใจจึงโพสต์ด่าทอทำนองว่า พระไม่ออกบิณฑบาต อยู่กุฏิหรูเหมือนรีสอร์ต ตนมาส่งอาหารไม่ได้มาทำบุญและสงสัยว่าทำไมต้องประเคนอาหารให้
หลังจากเกิดกระแสวิจารณ์หนัก ล่าสุด สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้โซเชียลมีเดียยุติการเผยแพร่ข้อความโจมตีหรือพาดพิงวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตลอดจนพระภิกษุภายในวัด หลังจากพบว่ามีกลุ่มคนใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ เสียดสี และกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานชัดเจน การกระทำลักษณะนี้อาจทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อสถาบันทางพระพุทธศาสนา
สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริมห่วงใยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะวัดป่าดาราภิรมย์เป็นศาสนสถานสำคัญของพื้นที่ เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา และมีบทบาทส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมมาตลอด ทางสภาวัฒนธรรมฯ ยืนยันว่าไม่ได้ห้ามการตรวจสอบหรือปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น หากใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียน สามารถดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาผ่านช่องทางที่ถูกต้อง
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม ได้แก่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้การตรวจสอบมีความเป็นธรรมและไม่สร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่น การใช้ถ้อยคำหยาบคายกล่าวหาลอย ๆ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังอาจทำให้ผู้โพสต์มีความผิดทางกฎหมายอีกด้วย
ทางสภาวัฒนธรรมมีข้อเรียกร้องถึงผู้โพสต์และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ยุติการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมทันที
- ลบหรือแก้ไขโพสต์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อวัดและพระภิกษุ
- นำเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อร้องเรียนผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามระบบ
- แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพ มีเหตุผล และให้เกียรติชุมชน
ช่วงท้ายของแถลงการณ์ระบุชัดเจนว่า การปกป้องความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่การหนีการตรวจสอบ แต่การตรวจสอบต้องทำบนพื้นฐานของความจริง มีความสุจริตใจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
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