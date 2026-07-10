“วอลลี่ ฟังค์” เจ้าของสถิติสตรีที่อายุมากที่สุดที่เดินทางสู่อวกาศ เสียชีวิตแล้ว
วอลลี่ ฟังค์ เจ้าของสถิติสตรีที่อายุมากที่สุดที่เดินทางสู่อวกาศ เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 87 ปี หลังจากที่ได้ร่วมทริปกับ เจฟฟ์ เบโซส เมื่อ 5 ปีก่อน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า วอลลี่ ฟังค์ เจ้าของสถิติสตรีที่อายุมากที่สุดที่เดินทางสู่อวกาศเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 87 ปี
โดยเธอเสียชีวิตภายในอพาร์ทเม้นท์ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วงที่เธอมา เธอล้มหลายครั้ง และมีอาการติดเชื้อที่บริเวณขา ก่อนที่อาการป่วยจะทรุดลงในเวลาต่อมา
ก่อนหน้านี้นางฟังค์ เป็นหนึ่งใน 13 นักบินที่ร่วมฝึกกับนักบินอวกาศชายขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ในช่วงปี 60 แต่เธอไม่ได้รับโอกาสในตอนนั้น ก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอจะได้เดินทางขึ้นจรวด “บลู ออริจิน” ของ เจฟฟ์ เบโซส นักธุรกิจคนดัง ซึ่งตอนที่เธอขึ้นไปอวกาศเธออายุ 82 ปี
อย่างไรก็ตามสถิติบุคคลที่อายุมากที่สุดที่เคยเดินทางอวกาศทุกทำลายในเวลาต่อมา หลังจาก วิลเลียม แชตเนอร์ นักแสดงคนดังจากสตาร์เทร็ค ได้เดินทางขึ้นอวกาศในวัย 90 ปี อย่างไรก็ตามนางฟังค์ ยังเป็นสตรีที่อายุมากที่สุดที่เดินทางสู่อวกาศ
ซึ่งทาง NASA ได้ออกแถลงถึงการเสียชีวิตของเธอว่า “วอลลี่ ฟังค์ ไม่เคยหยุดเชื่อว่าซักวันหนึ่งเธอจะได้เดินทางไปอวกาศ ความหลงใหลในการบิน ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ และใจรักในการสำรวจของเธอ จะยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวอเมริกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไป ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ วอลลี่”
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