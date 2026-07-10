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เช็กทางเลี่ยงถนนประชาธิปก แยกบ้านแขก-วงเวียนใหญ่ ซ่อมอุโมงค์รถไฟสายสีม่วงใต้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 10:06 น.
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ปภ. แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ ซ่อมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ แนะใช้เส้นทางอื่น เผื่อเวลาเดินทาง 45 นาที

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 04.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปก ช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ได้รับผลกระทบ

ปภ. ประสานแผนจราจรร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 และกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเช้าวันนี้ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉิน (Cell Broadcast) ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจร เนื่องจากบริเวณนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งและเป็นเส้นทางหลักเชื่อมเข้าสู่ฝั่งพระนคร

สำหรับผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่อความสะดวก ดังนี้

1. เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่

หากใช้สะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านแยกคลองสานเข้าถนนเจริญนคร ต่อด้วยถนนเจริญรัถเพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่หรือถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

กรณีที่ยังไม่ข้ามฝั่ง แนะนำให้ใช้สะพานพระราม 3 หรือสะพานกรุงเทพ ตัดเข้าถนนรัชดา-ท่าพระ เพื่อมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แทน

2. เส้นทางฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขก

จากวงเวียนใหญ่ให้ออกทางถนนลาดหญ้า มุ่งหน้าแยกคลองสาน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธ

กรณีต้องการไปสาทรให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสิน หรือหากไปทางปิ่นเกล้าให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์

เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการผ่านแยกวงเวียนใหญ่ แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีกรุงธนบุรีแทน พร้อมทั้งเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาที และขอความร่วมมือปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก : สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และ กองบังคับการตำรวจนครบาล 8

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 10:06 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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