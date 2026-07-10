สาเหตุ “บอนนี ไทเลอร์” เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 75 ปี ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียล
ครอบครัวเผย สาเหตุ “บอนนี ไทเลอร์” เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 75 ปี สิ้นนักร้องสาวเจ้าของผลงานเพลงระดับตำนาน Total Eclipse of the Heart
นับเป็นเรื่องเศร้าของวงการเพลงร็อกบัลลาด เมื่อในหน้าเพจเฟซบุ๊ก Bonnie Tyler ได้มีการแจ้งข่าวสำคัญของการสูญเสียครั้งใหญ่ระบุว่า บอนนี ไทเลอร์ (Bonnie Tyler) นักร้องดังเจ้าของเพลงฮิต “Total Eclipse of the Heart” และ “Holding Out for a Hero” เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัยเพียง 75 ปี ภายหลังเจ้าตัวเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในประเทศโปรตุเกส และเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดลำไส้ฉุกเฉินเมื่อไม่นานมานี้
“Bonnie’s family and team are heartbroken to announce that Bonnie unexpectedly passed away last night in hospital in Portugal as a result of the illness that she was being treated for. We will issue a further statement shortly but for now ask for privacy to deal with this tragedy.”
จากโพสต์ข้างต้นสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ครอบครัวและทีมงานของบอนนี่เสียใจอย่างสุดซึ้งที่จะแจ้งให้ทราบว่า บอนนี่เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อคืนที่ผ่านมาในโรงพยาบาลที่ประเทศโปรตุเกส อันเป็นผลมาจากอาการป่วยที่เธอกำลังได้รับการรักษาอยู่ เราจะออกแถลงการณ์เพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ แต่ในขณะนี้ขอความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ทุกคนได้จัดการกับการสูญเสียในครั้งนี้”
ทำความรู้จัก ประวัติ บอนนี ไทเลอร์
สำหรับ บอนนี ไทเลอร์ มีชื่อจริง ๆ ว่า เกย์เนอร์ ฮอปกินส์ เกิดเมื่อปี 1951 ในแคว้นเวลส์ เป็นลูกคนที่ 4 จากพี่น้องทั้งหมด 6 คน เติบโตในครอบครัวของคนงานเหมืองถ่านหินและแม่บ้าน
บอนนี ไทเลอร์ เป็นเด็กขี้อายมาก ๆ แต่กลับเริ่มหลงใหลในเสียงเพลงตั้งแต่อายุประมาณ 7 ขวบ ภายหลังจากได้มีโอกาสเข้าชมละครเพลงในโบสถ์ จากนั้น บอนนี จึงตัดสินใจขจัดความขี้อายในวัยเด็กออก และเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางสายดนตรี
บอนนี ไทเลอร์ เคยเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เส้นเสียงในปี 1977 แพทย์สั่งให้งดใช้เสียง แต่เธอกลับเผลอตะโกนด้วยความโกรธ ทำให้เสียงเปลี่ยนไปอย่างถาวร และเสียงแหบอันทรงพลังนี้เอง ได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบอนนี่ ที่สามารถครองใจผู้ฟังทั่วโลกได้อย่างไร้ข้อกังขา
ผลงานยอดฮิตตลอดกาล
ไทเลอร์เริ่มออกอัลบั้มตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 และก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุดในช่วงต้นทศวรรษ 1980 หลังมีโอกาสได้ร่วมงานกับ จิม สไตน์แมน นักแต่งเพลงชื่อดัง
บอนนี ไทเลอร์ มีผลงานเพลงฮิตที่ตราตรึงในหัวใจผู้ฟัง คือ เพลง “Total Eclipse of the Heart” นับเป็นผลงานแจ้งเกิดระดับโลกเลยก็ว่าได้ เพลงนี้พุ่งทยานขึ้นอันดับ 1 ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี และมียอดสตรีมบน Spotify มากกว่า 1 พันล้านครั้ง
หลังจากนั้น บอนนี ไทเลอร์ ก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงฮิตเพิ่มอีกมากมาย อาทิ “If You Were a Woman (And I Was a Man)”, “Holding Out for a Hero”, “It’s a Heartache” และ “Lost in France” ซึ่งบทเพลงเหล่านี้ได้ถูกคัดเลือกนำไปใช้ในภาพยนตร์ ซีรีส์ และโฆษณาจำนวนมาก
แม้ในช่วงหลังความนิยมในสหราชอาณาจักรจะลดลง บอนนี ก็ยังคงประสบความสำเร็จในหลายประเทศของยุโรป โดยเฉพาะนอร์เวย์ ออสเตรีย และฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นตัวแทนสหราชอาณาจักรในการประกวด Eurovision Song Contest ปี 2013 อีกด้วย
กระทั่งในปี 2022 บอนนี ไทเลอร์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Member of the Order of the British Empire (MBE) เพื่อยกย่องผลงานด้านดนตรี
ตลอดเวลากว่า 5 ทศวรรษในวงการดนตรี บอนนี ไทเลอร์ ได้ฝากผลงานเพลงร็อกบัลลาดอันทรงพลังไว้มากมาย และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักร้องหญิงเสียงเอกลักษณ์ที่สุดของโลก
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อ้างอิงจาก : FB Bonnie Tyler
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