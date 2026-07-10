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เพจดังเผย พนักงานร้านเนื้อเจ้าดัง ร้องขอความเป็นธรรม ค้างจ่ายเงินเดือนหลายเดือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 09:39 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

กลุ่มพนักงานร้านเนื้อของอดีตนักร้องวงดัง เปิดเผยผ่าน เฟซบุ๊ก เพจ “ซ้อเปา”ว่าบริษัทจ่ายเงินเดือนพฤษภาคมเพียง 6% ส่วนมิถุนายนยังไม่มีกำหนดจ่าย

กลุ่มพนักงานร้านเนื้อของอดีตนักร้องวงดังออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังบริษัทค้างจ่ายเงินเดือนมาหลายเดือน โดยอ้างว่าประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ตามที่เพจระบุ พนักงานหลายคนทวงถามเรื่องเงินเดือนไปยังบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทจ่ายเงินให้เพียง 6% ของเงินเดือนเดือนพฤษภาคม ส่วนเงินเดือนเดือนมิถุนายนยังไม่มีกำหนดจ่ายที่ชัดเจน

จากภาพแชทที่เพจนำมาเผยแพร่ พนักงานสอบถามฝ่ายบริษัทว่าเงินเดือนเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจะออกมาบ้างหรือไม่ ฝ่ายบริษัทตอบว่าได้เบิกเงินไปบางส่วนแล้ว และจะแจ้งวันจ่ายให้ทราบอีกครั้ง ก่อนยืนยันว่าจ่ายให้เพียง 6% ของเงินเดือนเดือนพฤษภาคม ขณะที่เดือนมิถุนายนยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะจ่ายเต็มจำนวนหรือไม่

พนักงานหลายรายระบุว่าได้รับผลกระทบหนัก ทั้งค่าผ่อนรถ ค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยบางส่วนเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันชื่อบริษัทหรือตัวตนของอดีตนักร้องคนดังกล่าวจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พนักงานที่ประสบปัญหานายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546 เพื่อขอความช่วยเหลือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 09:39 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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