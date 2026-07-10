สว.หญิงปารากวัย โพสต์เหยียดผิว “เอ็มบัปเป้” บอกถูกแฮ็ค ถูกสภาโหวตประณาม
สภาปารากวัย ลงญัตติประณาม สว.หญิง หลังโพสต์ข้อความเหยียดผิว เอ็มบัปเป้ ขณะที่เจ้าตัวบอกถูกแฮ็ค ข้อความหลังจากนี้ตนไม่ได้โพสต์
จากที่ เซเลสเต อามาริลลา วุฒิสมาชิกปารากวัยได้เขียนโพสต์ในข้อความเชิงเหยียดผิวต่อ คีลียัน เอ็มบัปเป้ นักเตะดาวดังชาวฝรั่งเศส ภายหลังจากที่ฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัยได้ 1-0
โดยนางอามาริลลา ได้เรียก เอ็มบัปเป้ ว่าเป็น “ชาวแคเมอรูนที่ถูกล่าอาณานิคม พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะสวมรอยเป็นคนฝรั่งเศส” พร้อมยังกล่าวอีกว่า “คนเถื่อนที่แม้แต่การเขียนก็ยังไม่เป็น เป็นลิงที่โตมากับมะพร้าว” และยังเชียร์ให้ผู้เล่นปารากวัยตบหน้าเอ็มบัปเป้หลังจบเกม ก่อนที่ในเวลาต่อมาเอ็มบัปเป้ จะตอบโต้และเรียกวุฒิสมาชิกหญิงคนนี้ว่า “เป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจและไม่คู่ควรกับตำแหน่ง” นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYTimes รายงานว่า วุฒิสภาของปารากวัยได้อภิปรายเป็นเวลา 5 ชั่วโมงเกี่ยวกับญัตติดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบด้วยมติเสียงข้างมาก โดยระบุถึงการ “ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด” ต่อการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าถ้อยแถลงของนายอามารียานั้นไม่ได้สะท้อนถึงจุดยืนของวุฒิสภาแต่อย่างใด
ขณะที่นางอามาริลลา ได้กล่าวว่าอินสตาแกรมของเธอนั้นโดนแฮ็ค พร้อมระบุว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อความใดๆที่ถูกโพสต์จากนี้ อยา่งไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมไม่พบสัญญาณบ่งชี้ชัดเจนว่าเธอถูกแฮ็คแต่อย่างใด
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