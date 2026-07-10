บันเทิง
พราด้า ชวน ท่านอ้น ออกสเต็ปเต้นเพลงฮิต ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซว
น่ารักมาก! พราด้า ธันย์สิตา ชวน ท่านอ้น ออกสเต็ปเต้นเพลงฮิตลงติ๊กต็อก ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซว ไม่คร่อมจังหวะแล้ว
เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารัก ๆ ที่ถูกแชร์ต่อกันในโซเชียลอย่างรวดเร็ว เมื่อ พราด้า ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล นางงามสาวลูกครึ่งฮังการี เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ลำปาง 2024 และรองอันดับ 1 Miss Globe 2024 โพสต์คลิปร่วมเฟรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ออกสเต็ปโชว์เต้นเพลงฮิตลงในช่องติ๊กต็อกส่วนตัว
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นมุมความน่ารักแบบธรรมชาติของ ท่านอ้น และพราด้า โยกย้ายตามเสียงเพลงพร้อมรอยยิ้มและความสนุกสนาน ท่ามกลางคอมเมนต์แซวของชาวเน็ตที่ติดตามโมเมนต์ของทั้งคู่อยู่ตลอด เรียกรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก
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อ้างอิงจาก : @pradaa_official
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