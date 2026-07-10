การเงินเศรษฐกิจ

กยศ. แจงหักเงินอัตโนมัติ 7.4 หมื่นบัญชี เฉพาะกลุ่มค้างชำระหนี้ เป็นทุนให้เด็กรุ่นต่อไป

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 09:15 น.
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กยศ. แจงแล้ว หักเงินบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ 74,337 บัญชี เฉพาะกลุ่มครบกำหนดชำระ-มียอดค้างชำระ เพื่อนำไปหมุนเวียนเป็นทุนให้เด็กรุ่นต่อไป

จากกรณีที่มีผู้กู้ยืมเงินโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการถูกหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ล่าสุด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาชี้แจงแล้วว่า ระบบดำเนินการตัดเงิน (Auto Debit) ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน โดยจะหักเงินเฉพาะกลุ่มที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังมียอดค้างชำระเท่านั้น

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการ กยศ. อธิบายว่า วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ประจำปี กองทุนเปิดให้ผู้กู้ยืมจ่ายเงินคืนด้วยตนเองก่อน หากพบว่าใครไม่ชำระหรือจ่ายไม่ครบถ้วน ระบบจึงจะทำงานด้วยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ที่ผู้กู้เคยใช้รับโอนเงินค่าครองชีพสมัยเรียน

ในรอบปีนี้ กยศ. สั่งหักเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 74,337 บัญชี ล้วนเป็นผู้ที่ค้างชำระหนี้ กองทุนจะนำเงินส่วนนี้กลับเข้าสู่ระบบเป็นทุนหมุนเวียน เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป ช่วยให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสเรียนต่อและสร้างอนาคตอย่างต่อเนื่อง

หากผู้กู้ยืมมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  • กยศ. Call Center : เบอร์โทรศัพท์ 0 2016 4888 (เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • แอปพลิเคชัน LINE : บัญชีทางการ กยศ.
  • อีเมล : info@studentloan.or.th

ข้อมูลจาก : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 09:15 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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