รวบแล้ว “รินริน” ตัวการใหญ่ คนจ้างส่งเฮโรอีนให้ “แอร์มีนา” เตรียมแถลงข่าว
รวบแล้ว รินริน ตัวการใหญ่ คนจ้างอุทัยส่งเฮโรอีนให้ แอร์มีนา โดยรวบตัวได้ที่จังหวัดพะเยา และกำลังนำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อแถลงข่าวต่อไป
จากกรณีคดีแอร์สาว “มีนา” แอร์สายการบินไทยที่ถูกกุมที่ประเทศออสเตรเลียหลังพบว่าขนกระเป๋าซุกเฮโรอีนนั้น ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการจ้างวานให้ขน ซึ่งจากการขยายพบว่า นายเอกวิทย์ 1 ในผู้ต้องหานำเฮโรอีนบรรจุในกระเป๋าผ้าลายช้าง มาส่งให้นายอุทัย ก่อนที่นายอุทัยจะนั่งรถทัวร์ไปลงที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และเรียกรถเก๋งสีดำนำกระเป๋าช้างซุกซ่อนยาเสพติดไปส่งให้
จากการสอบปากคำเพิ่มเติม พบ รินริน ซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล เมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่ พล.ต.ท.อาชยน ระบุว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าของเราหมดแล้ว แต่เราก็จะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทาง
ขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลชื่อ รินริน ว่าเป็นชายหรือหญิง รวมถึงเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวน
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก จ๋อแจ๊ะจับโจร ของสารวัตรแจ๊ะ พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ ได้แจ้งข่าวว่า “ไม่รอด! รวบ ริน ริน คนจ้างนายอุทัยส่ง ยาเสพติดให้แอร์มีนา สิ้นสุดทางเลือกที่พะเยา บช.ปส.+บช.น.+ภ.จว.พะเยา” ซึ่งกำลังนำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อแถลงข่าวต่อไป
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