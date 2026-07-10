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“จอนนี่มือปราบ” แนะเบรกเซ็น “น้องปุ้ย” สาวในคลิปไวรัล เข้าค่ายเพลง ไม่เหมาะสม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 20:41 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 20:41 น.

จอนนี่มือปราบ แนะเบรกเซ็น น้องปุ้ย สาวในคลิปไวรัลหมอนโดราเอม่อน เข้าค่ายเพลง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ผิดศีลธรรมอันดีแต่เริ่ม

จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่มีคลิปสาวโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ที่สงสัยว่าสามีตัวเองนอกใจ จึงพาเพื่อนบุกเข้าไปและพบว่าสามีตัวเองนอนกอดกับผู้หญิงอื่นในสภาพเปลือย และฝ่ายกิ๊กยังนอนกอดกับสามี จนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ และมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 77 ล้านครั้ง ซึ่งคลิปดังกล่าวยังได้สร้างปรากฎการณ์หมอนโดราเอมอนและกระติกน้ำสีเขียว

ซึ่งในเวลาต่อมา หมอมายด์ ผู้บริหารค่ายเพลง My Music Record ได้ประกาศว่า น้องปุ้ย หญิงสาวในคลิปในตำนาน ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนให้โอกาสน้องได้เข้ามาอยู่ค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด ทุกคนมีข้อผิดพลาด แต่การให้โอกาสคนๆ หนึ่ง เป็นสิ่งที่ดี และตอนนี้น้องปุ้ย ก็ได้มาร่วมงานกับ มายด์มิวสิคเรคคอร์ดแล้ว อยากให้เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนั้น

ล่าสุดนาย ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ จอนนี่ มือปราบ อดีตตำรวจสืบสวนชาวอุบลราชธานี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผมไม่รู้ว่าน้องปุ้ยในเวลานี้ ใครเป็นกุนซือ วางแผนแนะนำในการเดินทางของชีวิต หากเห็นเฟสพี่จอนนี่ คิดใหม่น้อง จะด้วยผลประโยชน์เข้ามา รับแค่งานรีวิว ถ่ายเอ็มวีพอ อย่าเพิ่งไปถึงรับข้อตกลงเป็นนักร้อง ศิลปินเลยนะ เชื่อพี่ ไม่เหมาะสมอย่างมากๆ คิดใหม่นะ เชื่อพี่จอนนี่

ในมุมผม ผมสงสารทุกๆคน ที่ตกเป็นเหยื่อเวลานี้ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในเมื่อ สิ่งที่เกิดขึ้น มันผิดศีลธรรมอันดีแต่เริ่ม ต่อสังคม เข้าใจว่าน้องๆทุกๆคนต่างมีกระแส พี่แนะนำว่า ควรเลือกงาน ที่ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกของคนในสังคมมาก กรณี รับงานศิลปินเลย แต่ยังมีน้องๆหลายพันชีวิต ที่ต่อสู้ประกวดร้องเพลง เพื่ออยากมาเป็นศิลปินแบบนี้

หากคิดใหม่ได้ พี่อยากให้เลือกรับงานรีวิว แสดง อะไรประมาณนี้ไปก่อน เพืีอลดกระแสสังคมบ้างก็ดีครับ พี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 20:41 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 20:41 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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