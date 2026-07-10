“มูฮัมหมัด” คว้าชื่อเด็กชายเกิดใหม่ยอดนิยมในอังกฤษ เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน
มูฮัมหมัด คว้าชื่อเด็กชายเกิดใหม่ยอดนิยมในอังกฤษและเวลส์ เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน โดยมากกว่าอันดับสองอย่าง โนอาห์ ถึง 2 พันคน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เว็บไซต์ เดอะเนชันนอลนิวส์ รายงานว่า มูฮัมหมัด เป็นชื่อยอดนิยมสำหรับเด็กชายเกิดใหม่ในอังกฤษและเวลส์ ถือเป็นปีที่สามติดต่อกัน
โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าปีที่ผ่านมามีเด็กชายถูกตั้งชื่อว่า มูฮัมหมัด มากถึง 6,000 คน มากกว่าอันดับสองหรือโนอาห์ เป็นจำนวนกว่า 2,000 คน
นอกจากนี้ใน 100 อับดับแรกยังมี โมฮัมเม็ด และ มูฮัมมัด อยู่ด้วย โดยทั้งสองชื่ออยู่อันดับที่ 20 และ 55 ตามลำดับ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้แยกทั้งสองชื่อถูกแยกออกมาจากมูฮัมหมัด
สำหรับ 5 อันดับแรกชื่อเด็กชายยอดนิยมได้แก่ มูฮัมหมัด, โนอาห์, ลีโอ, ลูก้า และ อาร์เธอร์ ขณะที่ชื่อเด็กหญิงได้แก่ โอลิเวีย, ลิลี่, เอมิเลีย, อิสลา และ ฟอเลนซ์
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