“พนัส ไทยล้วน” ประกาศบุกโรงงาน สกัด “เด็กอมมือ” บอกจะกุมบอร์ดประกันสังคม
พนัส ไทยล้วน ประกาศบุกโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. สกัด เด็กอมมือ บอกจะกุมบอร์ดประกันสังคม บอกปกป้องกองทุน แต่จะหวังเขมือบกองทุน
นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ตั้งแต่15ก.ค.ทีมงานสภาจะบุกทุกโรงงานที่เป็นสภาทั้ง287สหภาพ จะชี้ให้เห็นเรื่องใหญ่ที่ไอ้เด็กอมมืออวดศักดาว่าจะเอาBOARDประกันสังคมฝ่ายนายจ้างมาอยู่ในกำมือพวกมัน
อ้างว่าปกป้องกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างทุกคนรวมทั้งสมาชิกสภามองดูก็รู้แล้วว่าที่จริงมันต้องการเขมือบกองทุน เพราะมันทำมาแล้ว1ครั้งแต่ไม่สำเร็จแต่โดนฝ่ายนายจ้างและรัฐบาลตีตกไปมีหลักฐานจากบันทึกการประชุมตรวจได้
รายละเอียดทุกอย่างมีครบ อย่าไปสนใจไอ้เด็กอมมือมันแค่ลิ่วล้อ มีที่ไหนมันเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนจากนายจ้างชัดชัดดันบอกจะเอานายจ้างมาอยู่ในกำมือไอ้หนูเอ๋ยเงียบๆยังจะดีกว่าปล่อยให้ไอ้โม่งออกมาดีกว่า ดูน้อยลง”
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