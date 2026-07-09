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ปูด สถ.แทรกแซงผลสอบท้องถิ่น กมธ.ป.ป.ช.ยันหลักฐานอยู่มือ ป.ป.ช.แล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 10:16 น.
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ผอ.สำนักทดสอบฯ มศว แจงต่อ กมธ.ว่าเอกสารและแฟลชไดรฟ์ผู้เข้าสอบกว่า 4 แสนคนอยู่ในมือ ป.ป.ช.ครบแล้ว

คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ที่รัฐสภา นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ. เปิดเผยว่าที่ประชุมเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว และผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจง ใช้เวลาประชุมนาน 3 ชั่วโมง

มศว และสำนักทดสอบฯ ยืนยันว่าส่งหลักฐานทั้งหมดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว ทั้งกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกว่า 4 แสนคน และแฟลชไดรฟ์ที่เก็บในห้องมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ ผอ.สำนักทดสอบฯ ยืนยันต่อที่ประชุมว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีการแก้ไข

มศว มอบอำนาจให้ผอ.สำนักทดสอบฯ ดำเนินโครงการจ้างเหมาสอบแข่งขันทั้งหมดแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ครอบคลุมทั้งการยื่นซองประมูล การอี-บิดดิ้ง และการเซ็นสัญญา อธิการบดีระบุว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะมอบอำนาจไปแล้ว

สำนักทดสอบฯ ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพิมพ์กระดาษคำตอบ ตรวจข้อสอบ และจัดหาเครื่องมือตรวจให้ครบ 10 ศูนย์ทั่วประเทศ มูลค่าการจ้างช่วง 30 ล้านบาท ผอ.สำนักทดสอบฯ ระบุว่าได้แจ้งการจ้างช่วงนี้ให้ สถ. ในฐานะผู้ว่าจ้างทราบแล้ว

ประเด็นที่ กมธ. ให้ความสำคัญคือการแทรกแซงผลการพิจารณาสอบแข่งขัน ผู้ชี้แจงระบุต่อที่ประชุมว่าผู้ว่าจ้าง คือ สถ. เป็นผู้เข้ามาแทรกแซง แต่เมื่อ กมธ. สอบถามว่าใครใน สถ. ประสานกับใครใน มศว หรือสำนักทดสอบฯ ผอ.สำนักทดสอบฯ ตอบว่ารายละเอียดได้ให้การกับ ป.ป.ช. ไปแล้ว จึงไม่ขอเปิดเผยในชั้น กมธ. ข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมด

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของ มศว แจ้งว่าจะสรุปผลการสอบภายในวันเดียวกันหรือเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม นายอาสพลธ์ ระบุด้วยว่าข้อมูลที่ สถ. ให้ต่อ กมธ.การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน แตกต่างจากที่ มศว ชี้แจงต่อ กมธ.ป.ป.ช. ในวันนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ กมธ. รับทราบไว้

อีกจุดที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือแฟลชไดรฟ์ชุดที่อยู่กับ สถ. สำหรับประกาศผู้สอบผ่าน สถ. ส่งข้อมูลกลับมาให้สำนักทดสอบฯ ประทับตรารับรอง โดย ผอ.สำนักทดสอบฯ ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านก่อนประทับตรา แม้ขั้นตอนนี้จะไม่ได้ระบุไว้ใน TOR ก็ตาม จากนั้นจึงส่งแฟลชไดรฟ์คืนให้ สถ. เพื่อประกาศผลต่อไป

ที่ประชุมมีมติเชิญอธิบดี สถ. ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมสัปดาห์หน้า พร้อมขอเอกสารเพิ่มเติมจากอธิการบดี มศว รวม 30 รายการ ครอบคลุมขอบเขตสัญญาจ้าง การอนุมัติงบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด

ที่มาข้อมูล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 10:16 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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