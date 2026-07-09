เนเน่ รอยัล เปิดใจครั้งแรกหลังเข้ารอบ America’s Got Talent ขอบคุณกำลังใจจากคนไทย
เนเน่ รอยัล เปิดใจครั้งแรก หลังโชว์พลังเสียง ผ่านเข้ารอบเวทีระดับโลก America’s Got Talent ขอบคุณทุกกำลังใจจากคนไทยทุก ๆ คน
กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกสำหรับ น้องเนเน่ รอยัล เด็กสาววัย 16 ปีจากภูเก็ต ที่ขึ้นไปโชว์พลังเสียง และลีลาการโซโล่กีตาร์ไฟฟ้า บนเวที America’s Got Talent ซีซัน 21 รอบออดิชัน น้องเนเน่ เลือกใช้เพลง Zombie ของวง The Cranberries เปิดประตูสู่ความสำเร็จให้เธอได้รับ Four Yeses จาก 4 กรรมการพร้อมกัน ทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกที่ทึ่งในความสามารถที่สูงเกินอายุของเธอไปมาก จนกลายเป็นไวรัลเพียงชั่วข้ามคืน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยอย่างมาก
ล่าสุด 9 ก.ค. 69 เนเน่ รอยัล ได้เปิดใจกับทางสำนักข่าว ไทยรัฐ ถึงความรู้สึกหลังจากได้เข้ารอบในการประกวดเวทีระดับโลก อย่าง America’s Got Talent น้องเนเน่ กล่าวว่า
“อยากขอบคุณคนไทยทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูและเชียร์หนูมาตลอดเลยนะคะ ไม่เคยคิดว่าหลังจากที่ได้ไปออกรายการ America’s Got Talent จะมีคนไทยให้ความสนใจเยอะมาก ให้กำลังหนูเข้ามาเยอะมาก และแชร์อะไรอย่างนี้ (ยกมือไหว้) หนูอยากจะขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ อยากขอบคุณคนไทยทุกคน ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจหนู ความฝันของหนู ตั้งใจมากที่อยากจะเป็นศิลปินระดับโลก อยากทัวร์คอนเสิร์ต อยากแต่งเพลงให้ทุกๆ คนฟัง ติดตามหนู และเป็นกำลังใจให้หนูนะคะ ขอบคุณทุกๆ คนมากนะคะ (ยกมือไหว้) และก็ขอบคุณไทยรัฐด้วยนะคะ”
ขณะที่ทางคุณพ่อของเนเน่ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “เป็นความรู้สึกที่มันอัดอั้นตันใจมากครับ ตอนที่ว่าดูคลิปน้อง แล้วทำให้พ่อรู้สึกว่ามันกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหว มันปลาบปลื้ม มันเกินคุ้มครับ มันมากกว่าคุ้ม เพราะว่าจริง ๆ พ่อไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ คือตอนนี้น้องออกจากจุดนี้ไปแล้วมันจะถึงอีกจุดหนึ่ง แล้วถ้าผ่านจุดนั้นอยากจะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทย เพื่อที่จะเชียร์ และช่วยโหวตน้องเพื่อที่จะก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: