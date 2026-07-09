บันเทิง

เนเน่ รอยัล เปิดใจครั้งแรกหลังเข้ารอบ America’s Got Talent ขอบคุณกำลังใจจากคนไทย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 17:46 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 09:28 น.
เนเน่ รอยัล เปิดใจครั้งแรกหลังเข้ารอบ America’s Got Talent ขอบคุณกำลังใจจากคนไทย

เนเน่ รอยัล เปิดใจครั้งแรก หลังโชว์พลังเสียง ผ่านเข้ารอบเวทีระดับโลก America’s Got Talent ขอบคุณทุกกำลังใจจากคนไทยทุก ๆ คน

กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกสำหรับ น้องเนเน่ รอยัล เด็กสาววัย 16 ปีจากภูเก็ต ที่ขึ้นไปโชว์พลังเสียง และลีลาการโซโล่กีตาร์ไฟฟ้า บนเวที America’s Got Talent ซีซัน 21 รอบออดิชัน น้องเนเน่ เลือกใช้เพลง Zombie ของวง The Cranberries เปิดประตูสู่ความสำเร็จให้เธอได้รับ Four Yeses จาก 4 กรรมการพร้อมกัน ทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกที่ทึ่งในความสามารถที่สูงเกินอายุของเธอไปมาก จนกลายเป็นไวรัลเพียงชั่วข้ามคืน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยอย่างมาก

ล่าสุด 9 ก.ค. 69 เนเน่ รอยัล ได้เปิดใจกับทางสำนักข่าว ไทยรัฐ ถึงความรู้สึกหลังจากได้เข้ารอบในการประกวดเวทีระดับโลก อย่าง America’s Got Talent น้องเนเน่ กล่าวว่า

“อยากขอบคุณคนไทยทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูและเชียร์หนูมาตลอดเลยนะคะ ไม่เคยคิดว่าหลังจากที่ได้ไปออกรายการ America’s Got Talent จะมีคนไทยให้ความสนใจเยอะมาก ให้กำลังหนูเข้ามาเยอะมาก และแชร์อะไรอย่างนี้ (ยกมือไหว้) หนูอยากจะขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ อยากขอบคุณคนไทยทุกคน ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจหนู ความฝันของหนู ตั้งใจมากที่อยากจะเป็นศิลปินระดับโลก อยากทัวร์คอนเสิร์ต อยากแต่งเพลงให้ทุกๆ คนฟัง ติดตามหนู และเป็นกำลังใจให้หนูนะคะ ขอบคุณทุกๆ คนมากนะคะ (ยกมือไหว้) และก็ขอบคุณไทยรัฐด้วยนะคะ”

ขณะที่ทางคุณพ่อของเนเน่ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “เป็นความรู้สึกที่มันอัดอั้นตันใจมากครับ ตอนที่ว่าดูคลิปน้อง แล้วทำให้พ่อรู้สึกว่ามันกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหว มันปลาบปลื้ม มันเกินคุ้มครับ มันมากกว่าคุ้ม เพราะว่าจริง ๆ พ่อไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ คือตอนนี้น้องออกจากจุดนี้ไปแล้วมันจะถึงอีกจุดหนึ่ง แล้วถ้าผ่านจุดนั้นอยากจะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทย เพื่อที่จะเชียร์ และช่วยโหวตน้องเพื่อที่จะก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศ”

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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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