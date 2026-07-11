การเงินเศรษฐกิจ

ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 09:24 น.
ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

ช็อกนักดื่ม! ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง ย่านนครอินทร์ พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดให้บริการครั้งสุดท้ายถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

เหล่านักดื่มชาวนนทบุรีต้องใจหาย เมื่อร้านคราฟต์เบียร์เจ้าดังย่านนครอินทร์ พระราม 5 อย่าง ร้าน Seize the Day ออกมาแจ้งข่าวเศร้าให้ลูกค้าได้ทราบว่าทางร้านเตรียมปิดกิจการถาวรในเดือนสิงหาคม 2569 ที่กำลังจะถึงนี้ ปิดตำนานเกือบ 10 ปี ร้านเบียร์คู่เมืองนนท์

“สวัสดีค่ะ มีเรื่องอยากแจ้งให้ทราบว่า 𝐒𝐞𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐲 จะเปิดให้บริการจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ และจะปิดให้บริการหลังจากนั้น ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้อุปการะคุณ สมาชิก มิตรสหาย และเพื่อนรักทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความกรุณาสนับสนุน อุดหนุน และร่วมเดินทางมาด้วยกันกับพวกเราตลอดเกือบทศวรรษที่ผ่านมา

𝐒𝐞𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐲 เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายและเปี่ยมไปด้วยไฟฝัน เรื่องราวของพวกเราผลิบานจากพื้นที่เล็ก ๆ ในห้องกระจกระยิบระยับ ท่ามกลางค่ำคืนสลัวบนชายขอบเมืองหลวง เคียงไปกับพรายฟองขาววิจิตรจากขอบแก้วประกาย พวกเรามุ่งมั่นส่งมอบความสุข แบ่งปันประสบการณ์ และความปรารถนาดีผ่านเครื่องดื่มที่พวกเรารัก และบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องเดินทางต่อไปยังอีกเส้นทาง

เราเติบโตจากยุคแรกแย้มของคราฟต์เบียร์ คลอเคียงกับเหตุบ้านการเมืองที่หมุนเวียนเป็นพลวัต จากเสียงหัวเราะครืนครั่นในค่ำคืนอันครื้นเครง เสียงดนตรีบรรเลงกระทบขอบแก้วชนกัน ใครบางคนตรงดิ่งมาที่บาร์ด้วยความหลงใหล และใครบางคนที่หลับใหลด้วยความเมามายจากสารพันเครื่องดื่ม ฝนกระหน่ำกระแทกกระทั้นในวสันตฤดู หรือความเย็นยะเยือกผ่านหลืบประตูจนชวนเราออกไปนั่งรับลมหนาวปลายปี ดูก่อนว่าใครกลับมาเยือน เพื่อนเก่าเมื่อครั้งวันวาน และสวัสดีเพื่อนใหม่ที่รักในไอพีเอพอ ๆ กับความเมาระดับสาม ไม่ต้องห่วงพวกเราตรวจ ATK แล้ว วันนี้ไฟดับแต่ซื้อกลับได้ โปรดระวัง ! กองอาเจียนสกปรกของใครหน้าห้องน้ำ หมาตัวนั้นเข้ามาในร้านได้ยังไง และดูนั่น บังขายถั่วคนเดิมขี่รถมาแล้ว ฯลฯ

บางคนจดจำเราในฐานะห้องสมุดรวบรวมเบียร์ไว้หลากหลาย บางคนจดจำเราในบทบาทร้านเบียร์เล็ก ๆ ใกล้บ้าน บางคนมาเพื่อดื่ม แต่บางคนมาเพืื่อดื่มด่ำ บางคนชอบของแปลก บางคนก็ชอบของแปลก ๆ บางคนพกความสุขมาเต็มกระเป๋า แต่บางคนก็พกความทุกข์มาสองกระเป๋า ฯลฯ หลากชีวิตและเรื่องราวเคยจารจารึกไว้บนพื้นที่แห่งนี้ ทว่าเมื่อวันพ้นผ่าน ทุกอย่างก็จะเป็นเมื่อวาน

เรามีความภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจ ที่ได้เป็นความทรงจำส่วนหนึ่งในชีวิตของทุก ๆ ท่าน และอยากขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ร่วมเดินทางมากับพวกเรา เราเชื่อว่าหน้าที่ของพวกเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่ความทรงจำและผู้คนจะยังคงอยู่ตลอดไป

และ – ช่วงเวลาที่เหลือระหว่างนี้ ยังแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนพวกเราได้เสมอค่ะ ก่อนที่เราจะลากันไปอย่างสมบูรณ์ ขอบพระคุณค่ะ

ปล.ช่วงนี้จะมีเบียร์หายากจากคลังแสงสุดท้ายที่เราสะสมไว้ ลดราคาพิเศษสุดๆ ข้าวของที่ระลึกต่างๆ จากบาร์ของเรา รวมถึงโปรฯ เทกระจาดอีกมากมาย แวะมาได้เลยค่ะ”

ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้-2

ร้านคราฟต์เบียร์ชื่อดัง พระราม 5 ประกาศเลิกกิจการ เปิดถึงแค่สิ้นเดือนสิงหาคมนี้-1

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อ้างอิงจาก : FB Seize the day

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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