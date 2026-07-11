เซ้งด่วน! คาเฟ่ชื่อดัง แลนด์มาร์กชัยนาท ทุนสร้าง 30 ล้าน ส่งต่อราคาเบา ๆ
เนรมิตคาเฟ่ แลนด์มาร์กชื่อดัง จ.ชัยนาท ประกาศเซ้งด่วน ส่งต่อร้านอาหาร-ที่พัก อุปกรณ์ประกอบธุรกิจครบถ้วน บนพื้นที่ 13 ไร่ ทุนสร้าง 30 ล้าน ปล่อยเพียง 1.49 ล้านบาท
โซเชียลฮือฮาเพจเฟซบุ๊ก เซ้งร้าน.com ประกาศเซ้งด่วนเนรมิตคาเฟ่ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ คาเฟ่ดังในจังหวัดชัยนาท ราคาเพียง 1.49 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุนก่อสร้างเดิมที่สูงกว่า 30 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) ผู้ลงทุนสามารถเข้าบริหารและเปิดดำเนินกิจการต่อได้ทันที เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงและมีฐานลูกค้าเดิมรองรับอยู่แล้ว
โครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างกว่า 13 ไร่ เป็นจุดท่องเที่ยวแบบครบวงจรที่มีทั้งคาเฟ่ ร้านอาหาร ที่พัก และลานกิจกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประภาคารสไตล์ยุโรป คาเฟ่ และร้านอาหาร, เถียงพักผ่อน 7 หลัง และแพริมน้ำ 7 แพ, ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง, ที่พักสไตล์ Glamping แบ่งเป็น โดมลอยน้ำ 4 หลัง โดมหมุน 2 หลัง เต็นท์กระโจม 4 หลัง และบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่น รวมทั้งโซนกิจกรรมที่มีเรือคายัค บ่อปลาคาร์ป และรถไฟจิ๋ว (เฉพาะรถไฟลงทุนสร้างกว่า 1.2 ล้านบาท)
สำหรับผู้ที่เข้ามารับช่วงต่อจะได้รับอุปกรณ์ประกอบธุรกิจครบถ้วน ไม่ต้องเริ่มต้นจัดหาใหม่ตั้งแต่ศูนย์ สิ่งที่จะได้รับรวมถึง อุปกรณ์ครัวไทยและครัวยุโรป เครื่องชงกาแฟ 2 หัวพร้อมเครื่องบด ระบบจัดการหน้าร้าน (POS) โต๊ะเก้าอี้ เตาอบพิซซ่า ตู้แช่ เฟอร์นิเจอร์ภายในที่พัก โปรเจกเตอร์สำหรับห้องสัมมนา และอุปกรณ์เครื่องเล่นกิจกรรมต่าง ๆ
ส่วนงื่อนไขสัญญาเช่าพื้นที่ กำหนดค่าเช่าไว้ที่ 60,000 บาทต่อเดือน โดยมีการวางเงินประกัน 3 เดือน และจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID: Boonjitt หรือโทรศัพท์ 081-807-2284
ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กหลักของร้าน Neramit Cafe at Chainat – เนรมิตคาเฟ่ แชร์โพสต์เซ้งกิจการดังกล่าว พร้อมแจ้งข้อความถึงลูกค้าว่า “ขออนุญาติ แจ้งลูกค้าที่น่ารัก ตอนนี้ทางคาเฟ่ได้หยุดกิจการ และรอเจ้าของใหม่มาสานต่อ ท่านใดสนใจอยากสานฝันเป็นเจ้าของคาเฟ่ ร้านอาหาร รีสอร์ท ทักมาได้นะคะ”
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