ข่าวดาราบันเทิง

ครอบครัวแจ้งกำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นักแสดงอาวุโส ‘น้ำเงิน บุญหนัก’

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 17:47 น.
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เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นักแสดงอาวุโส ‘น้ำเงิน บุญหนัก’ เสียชีวิต สิริอายุ 86 ปี ณ วัดนวลจันทร์

จากกรณีที่มีรายงานว่า น้ำเงิน บุญหนัก นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตขณะนอนหลับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (9 ก.ค. 69) สิริอายุ 86 ปี สิ้นตำนานกระสือยายสาย ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดสำนักข่าว The Bangkok Insight ได้รายงานกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจนักแสดงอาวุโสผู้ล่วงลับ น้ำเงิน บุญหนัก (เปี๊ยก สวงษ์ จารุวิจิตร) ณ ศาลา 11 ประเสริฐเดชาสันติ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

  • เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2569

  • เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

  • เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ

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อ้างอิงจาก : thebangkokinsight

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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