ครอบครัวแจ้งกำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นักแสดงอาวุโส ‘น้ำเงิน บุญหนัก’

ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นักแสดงอาวุโส ‘น้ำเงิน บุญหนัก’ เสียชีวิต สิริอายุ 86 ปี ณ วัดนวลจันทร์
จากกรณีที่มีรายงานว่า น้ำเงิน บุญหนัก นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตขณะนอนหลับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (9 ก.ค. 69) สิริอายุ 86 ปี สิ้นตำนานกระสือยายสาย ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดสำนักข่าว The Bangkok Insight ได้รายงานกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจนักแสดงอาวุโสผู้ล่วงลับ น้ำเงิน บุญหนัก (เปี๊ยก สวงษ์ จารุวิจิตร) ณ ศาลา 11 ประเสริฐเดชาสันติ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2569
- เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันที่ 14 กรกฎาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ
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อ้างอิงจาก : thebangkokinsight
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