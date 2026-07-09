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ปภ.แจ้งปิดถนนประชาธิปกด่วน ตั้งแต่ 17.30 น. น้ำรั่วอุโมงค์สายสีม่วงใต้ เร่งซ่อมคืนถนน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 17:10 น.
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เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ปิดทุกช่องทางจากสี่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ ตั้งแต่ 17.30 น. หลังพบน้ำใต้ดินรั่วเข้าบ่อพักน้ำลึก 30 เมตร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งข้อความ แจ้งปิดการจราจรถนนประชาธิปกทุกช่องทาง ตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ และจากวงเวียนใหญ่กลับมาแยกบ้านแขก มีผลตั้งแต่เวลา 17.30 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในพื้นที่

ต้นเหตุมาจากน้ำใต้ดินรั่วซึมเข้าบ่อพักน้ำ (Sump Pit) ที่ความลึกประมาณ 30 เมตรจากผิวถนน บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยเหตุเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา 23.00 น. ของคืนวันที่ 8 กรกฎาคมประกอบกับฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

ระดับน้ำใต้ดินที่สูงกว่าอุโมงค์ทำให้เกิดแรงดันน้ำมหาศาลซึมผ่านรอยแยกเข้ามาในปริมาณมาก เกินกว่ากำลังการสูบออกในช่วงแรก ผู้รับจ้างจึงเร่งฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัวบริเวณดินรอบบ่อพักและใต้พื้นถนนตั้งแต่ช่วงดึก เพื่อลดปริมาณน้ำและปรับสมดุลแรงดัน ส่งผลให้ถนนประชาธิปกทรุดตัวลงเล็กน้อย แต่ผู้รับเหมายืนยันยังไม่พบอาคารทรุด แต่ยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ 100% ต้องรอผลตรวจจากวิศวกรอีกครั้ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เวลา 00.05 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม ยืนยันว่ายังควบคุมระดับน้ำได้และไม่พบสัญญาณกระทบโครงสร้าง ด้าน รฟม. ยืนยันว่าอุโมงค์ยังแข็งแรง ไม่ทรุดตัว ไม่กระทบถนนหรืออาคารบ้านเรือนใกล้เคียง พร้อมประสาน ปภ. และตำรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ใช้เส้นทาง ควรหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงสี่แยกบ้านแขก-วงเวียนใหญ่ในระยะนี้ และติดตามประกาศทางการจราจรจากตำรวจในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากงานซ่อมยังดำเนินต่อเนื่อง

“ปภ.แจ้งปิดการจราจร 09-07-2026 16:58:04 ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ บริเวณถนนนบประชาธิปก เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซม อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงได้จึงขอแจ้งปิด ถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขก เข้าวาง เวียนไหลู่ ทุกช่องทางและจากวงเวียน ไหลู่ไปแยกบ้านแขก ปิดการจราจรทุก ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป DDPM”

ข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 17:10 น.
54
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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