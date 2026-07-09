ค่ายเพลงดังต้อนรับ “ปุ้ย” จากคลิปไวรัล สาวหมอนโดราเอมอน เข้าศิลปินใหม่
หลังคลิปไวรัลฮือฮา หมอมายออกมาแถลงจะอบรมดูแล ย้ำมนุษย์ทุกคนสมควรได้โอกาสเริ่มต้นใหม่
Mind Music Record ประกาศทางการต้อนรับ “ปุ้ย” เข้าเป็นศิลปินใหม่ของค่าย เพื่อเตรียมปั้นเป็นนักร้องต่อไป หมอมาย (นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ จอมคำสิงห์) ผู้บริหารค่ายเพลง ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอประกาศข่าวดังกล่าวเมื่อวันนี้
หมอมายระบุว่าคนทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดและการตัดสินใจที่พลาดพลั้งไปในบางช่วงของชีวิต ทางค่ายจึงอยากหยิบยื่นโอกาสให้ปุ้ยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ
ปุ้ยตอบรับด้วยการไหว้ขอโทษและขอโอกาสจากสังคมผ่านคลิปวิดีโอ เธอเปิดใจให้ทุกคนมองเธอในมุมมองใหม่ และย้ำว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกระทำเช่นเดียวกัน
Mind Music Record มีประวัติดูแลศิลปินอย่าง ฟารีดา ก่อนที่จะส่งต่อสัญญาให้กับค่ายดังเช่น ไหทองคำเรคคอร์ด การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการขยายความไว้วางใจของค่ายที่มีต่อการพัฒนาศิลปินใหม่
เมื่อข่าวนี้ลงสื่อ ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย หลายคนสังเกตว่าการตัดสินใจยอมรับแสดงความกล้าหาญของค่ายในการให้โอกาส ขณะที่บางส่วนเสนอมุมมองสงสัยต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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