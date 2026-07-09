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ประวัติ แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. ย้อนเส้นทางเติบโต ตำแหน่งระดับประเทศ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 17:05 น.
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เปิดประวัติ แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ จากอดีตอธิบดีกรมการปกครอง สู่เก้าอี้กรรมการ ป.ป.ช. ย้อนเส้นทางก่อนก้าวหน้าในสายงานปกครอง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ไว้เป็นคดีพิเศษ รวมทั้งตั้งกรรมการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้เข้าสอบที่มีความเกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาคดีนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. ตัดสินใจถอนตัวจากการพิจารณา สาเหตุมาจาก นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ผู้เป็นภรรยา หนึ่งในกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหา

จากกรณีที่เกิดขึ้นหลายท่านอยากคงอยากทราบประวัติและเส้นทางการทำงานของนายแมนรัตน์ก่อนเข้ามารับหน้าที่สำคัญระดับประเทศ

สำหรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2506 ปัจจุบันอายุ 63 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการปกครอง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

นอกจากการศึกษาที่เป็นเลิศแล้ว นายแมนรัตน์ยังเคยผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 51, การอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 54 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56

เขาเริ่มต้นชีวิตข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2532 ตำแหน่งแรกคือ ปลัดอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จากนั้นก้าวหน้าในสายงานปกครอง ดังนี้

  • ปี 2548 : ดำรงตำแหน่งป้องกันจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง 8 ว.) สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
  • ปี 2550 : แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • ปี 2551 : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • ปี 2553 : ถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง
  • ปี 2555 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
  • ปี 2558 : ก้าวขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายแมนรัตน์ทำงานส่วนบริการระดับจังหวัด กระทั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รับหน้าที่สำคัญอย่าง อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 39 หลังจากนั่งเก้าอี้มา 1 ปี ก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 ในเวลาต่อมาวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของประเทศ ก่อนเกิดกรณีการถอนตัวจากคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นล่าสุด

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 17:05 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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