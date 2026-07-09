อดีตสามี ต้าเอส แถลงสำคัญ ปมพินัยกรรมนางเอกผู้ล่วงลับ สรุปยกมรดกให้ใครบ้าง
ยังไม่ลงตัว? หวังเสี่ยวเฟย อดีตสามี ต้าเอส เปิดแถลงสำคัญ ปมพินัยกรรมนางเอกผู้ล่วงลับ สรุปแล้วยกมรดกให้ใครบ้าง
ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการจัดการมรดกของ ต้าเอส หรือ ซานไช่ นางเอกจากซีรีส์เรื่อง รักใสใสหัวใจสี่ดวง (F4) ผู้ล่วงลับ ที่ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้สักที แม้ว่าเธอจะจากโลกนี้ไปแล้วกว่า 1 ปี
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก คนรักหนัง ซีรี่ย์ หัวใจจีน ได้มีการสรุปเนื้อหาถ้อยแถลงของทนายความ ที่ทางด้าน หวังเสี่ยวเฟย อดีตสามีของต้าเอส ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและข่าวลือเรื่องมรดก รวมถึงบ้านหลังปัจจุบันที่แม่ของต้าเอสอาศัยอยู่ ระบุว่า
“กรณีข้อพิพาทมรดกของนักแสดงสาว “ต้าเอส” (สวีซีหยวน) กลายเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อ หวังเสี่ยวเฟย อดีตสามีของต้าเอส ได้มอบหมายให้ทนายความออกแถลงการณ์ 5 ข้อ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและยุติข่าวลือ โดยมีสาระสำคัญดังนี้:
หวังเสี่ยวเฟยปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าเขาบีบบังคับให้ “คุณแม่หวงชุนเหมย” ย้ายออกจากที่พัก โดยยืนยันว่าเขาและลูก ๆ สนับสนุนให้คุณแม่พักอาศัยอยู่ที่เดิมต่อไป
มรดกของต้าเอสถูกจัดสรรตามกฎหมาย ดังนี้
- 2/3 ส่วน ตกเป็นของบุตรทั้งสองคน ซึ่งหวังเสี่ยวเฟยได้จัดตั้งบัญชีทรัสต์เพื่อบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว
- 1/3 ส่วน ตกเป็นของ กูจุนยอบ สามีคนปัจจุบันตามกฎหมาย ซึ่งเขาต้องจัดการในส่วนนี้ด้วยตนเอง
หวังเสี่ยวเฟยยืนยันว่าตนยังคงรับผิดชอบผ่อนชำระค่าบ้านในส่วนที่ลูก ๆ ต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีความเสี่ยงที่บ้านจะถูกยึดหรือขายทอดตลาดตามข่าวลือ
ทางด้านคุณแม่ของต้าเอสยังคงมีความวิตกกังวล โดยระบุว่า “ตนไม่ได้รับมรดกส่วนใดเลย และเกรงว่าจะถูกไล่ออกจากบ้านที่ต้าเอสซื้อไว้ก่อนแต่งงาน เนื่องจากตนไม่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่ใช่ทายาทลำดับที่ 1 ทำให้สถานะการอยู่อาศัยในปัจจุบันยังคงไม่มั่นคง”
ประเด็นที่สังคมยังคงจับตามอง
แม้หวังเสี่ยวเฟยจะยืนยันเรื่องการส่งค่าผ่อนบ้าน แต่ฝ่ายคุณแม่กังวลว่าเงินมรดกที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการแบกรับภาระในระยะยาว
และถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีการกล่าวอ้างเรื่องการสละสิทธิ์มรดก แต่เมื่อไม่มีเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร กูจุนยอบ จึงได้รับมรดก 1 ใน 3 ส่วนตามกฎหมาย ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์ถึงแรงจูงใจ
ปัจจุบันปัญหาได้ขยายวงจากเรื่องการแบ่งทรัพย์สิน ไปสู่ประเด็น สิทธิในการอยู่อาศัยของคุณแม่ต้าเอส ซึ่งถือเป็นจุดเปราะบางที่สุด เนื่องจากความปลอดภัยทางที่อยู่อาศัยของเธอในขณะนี้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของฝ่ายอดีตลูกเขยและหลาน ๆ มากกว่าหลักประกันทางกฎหมาย
กรณีนี้ยังคงมีความละเอียดอ่อนทางกฎหมายและครอบครัว ซึ่งต้องรอติดตามความคืบหน้าการจัดการทางเอกสารต่อไป”
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อ้างอิงจาก : FB คนรักหนัง ซีรี่ย์ หัวใจจีน
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