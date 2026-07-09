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สคบ.ฟ้องแทนเหยื่อ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ทิ้งงานสร้างบ้าน เรียกคืนเกือบ 6 แสนบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 15:55 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 15:55 น.
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เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

คคบ.มีมติฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภค 25 ราย กรณีผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านแล้วทิ้งงาน ช่วยเหลือ 2 รายแรกแล้ว ไม่ต้องเสียค่าทนาย

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 4/2569 มีมติให้ สคบ. ดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภค กรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” รับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงาน โดยมีผู้เสียหายร้องเรียนรวม 25 ราย

ผู้รับเหมารายนี้คือนายเกรียงไกร ระไวกลาง เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้าน” ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “ช่างหนึ่งสร้างบ้าน” เป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชนที่ตกเป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังพบผู้เสียหายมากกว่า 60 รายในพื้นที่ภาคอีสาน มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 45 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ตำรวจนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ และให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 700,000 บาท พร้อมติดกำไล EM แต่ต่อมาไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามนัด ทำให้ตำรวจต้องออกหมายเรียกซ้ำ

ช่วยผู้เสียหายแล้ว 2 ราย

สคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรม ติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ ล่าสุดดำเนินการให้แล้ว 2 ราย รายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้ว 746,500 บาท จากราคาสัญญา 935,000 บาท หรือกว่าร้อยละ 79 ที่ประชุมมีมติให้ฟ้องเรียกเงินคืนในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการจริง 525,800 บาท

รายที่สอง ผู้ต้องหาเคยทำบันทึกรับสภาพหนี้ไว้แล้วผิดนัดชำระ ที่ประชุมมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาท พร้อมเรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้งสองราย โดยผู้เสียหายไม่ต้องจ้างทนายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สคบ. จะดำเนินการให้จนถึงที่สุด

ศุภมาสกำชับให้ สคบ. เร่งพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้เสียหายรายอื่นในกรณีเดียวกันให้ครบทุกราย จากทั้งหมด 25 รายที่ร้องเรียนเข้ามา และฝากเตือนประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญา แบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริง ไม่จ่ายเงินล่วงหน้าเกินความจำเป็น และเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้ง

ผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบจากการจ้างเหมาก่อสร้าง ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 15:55 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 15:55 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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