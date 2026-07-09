หวยลาว
ตรวจผลหวยลาว 9/7/69 รางวัลเลข 6 ตัว เจาะสถิติย้อนหลัง ลุ้นเลขเด็ดตำราสัตว์
ลุ้นผลหวยลาวพัฒนา งวด 9 กรกฎาคม 2569 พร้อมหมุนวงล้อประกาศผลรางวัลเลข 6 ตัว ลุ้นเลขเด็ดตำราสัตว์ เปิดสถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
ใกล้เข้ามาทุกทีกับออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 กองสลาก สปป.ลาว จะดำเนินการหมุนวงล้อประกาศผลรางวัลตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาในประเทศไทย ทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Laolottery Live หรือหากไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสด สามารถติดตามสรุปรายงานผลรางวัลทุกตัวเลขได้ที่นี่ทันทีหลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 9/7/69
ผลหวยลาวพัฒนา งวด 9 กรกฎาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 862891
- เลข 5 ตัว : 62891
- เลข 4 ตัว : 2891
- เลข 3 ตัว : 891
- เลข 2 ตัว : 91
วิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์ 9 7 69
- สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง (1)
- สัตว์เล็กน่าจับตา : งู (8)
หวยลาวย้อนหลังออกวันพฤหัสบดี
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|2/7/69
|9460
|460
|60
|0
|25/6/69
|9179
|179
|79
|9
|18/6/69
|3430
|430
|30
|0
|11/6/69
|5411
|411
|11
|1
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
|30/4/69
|5292
|292
|92
|2
|23/4/69
|2179
|179
|79
|9
|9/4/69
|1478
|478
|78
|8
|2/4/69
|0643
|643
|43
|3
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