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สุดยื้อ! แรงงานไทยวูบล้ม เพื่อนปั๊มหัวใจก่อนจากไป เผยคำพูดสุดท้าย ทำเพื่ออนาคตลูก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 11:21 น.

แรงงานไทยวัย 47 ปี วูบเสียชีวิตขณะทำงาน เผยคำพูดสุดท้ายทำงานหักเพื่อส่งลูกเรียน ญาติเตรียมนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา

เพจเฟซบุ๊ก โก้อีสานผู้ใหญ่บ้านเกาหลี เผยเรื่องราวของ นายเฉลา ชายวัย 47 ปี แรงงานไทยภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และมีภรรยาอยู่ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งสองมีบุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ 3 คน เป็นหญิง 2 คน และชาย 1 คน เจ้าตัวตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อส่งลูก ๆ ให้เรียนจบ

นายเฉลาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเหมาลอกหอมและมัดหอมอยู่ในเมืองอีช็อน แม้จะมีโรคประจำตัวเป็นโรคเกาต์และความดัน แต่เจ้าตัวคิดว่าอาการไม่รุนแรงและยังสามารถทำงานไหวจึงไม่ได้กินยาเป็นประจำ นายเฉลาเป็นเสาหลักที่ขยันขันแข็งและมักโทรศัพท์หาภรรยาและลูก ๆ เป็นประจำทุกวัน เจ้าตัวเคยบ่นกับภรรยาว่ารู้สึกเหนื่อย แต่เมื่อภรรยาแนะนำให้กลับไทย นายเฉลากลับยืนยันความตั้งใจว่าขอให้ลูกเรียนจบปริญญาก่อนพ่อถึงจะกลับไทย

กระทั่งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ขณะกำลังนั่งถอนหอม จู่ ๆ เกิดอาการวูบกะทันหันและล้มคว่ำหน้าลง เพื่อนร่วมงานรีบเข้าช่วยเหลือและปั๊มหัวใจพร้อมประสานรถฉุกเฉินให้มารับตัวส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายแพทย์แจ้งว่านายเฉลาได้เสียชีวิตลง

ก่อนจะเสียชีวิตในช่วงเที่ยงวันเดียวกัน นายเฉลาได้โทรศัพท์หาภรรยาและลูกกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ชีวิตพ่อคนเดียว พ่อสามารถเอาชีวิตพ่อแลกทุกอย่างได้ เพื่อให้ลูกได้ใบปริญญา”

ขณะนี้ทางญาติได้ตกลงกันว่าจะดำเนินการนำร่างของนายเฉลากลับมาประกอบพิธีทำบุญตามประเพณีที่ประเทศไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ก.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 11 ก.ค. 2569 11:21 น.
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