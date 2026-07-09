รมช.ศธ. สั่งฟันวินัยร้ายแรง ผอ. หื่น ล่วงละเมิดนักเรียน 11 คน ผิดจริงไล่ออก-ตัดบำนาญทันที
รมช.ศธ. สั่งสอบวินัยร้ายแรง ผอ. หื่นล่วงละเมิดนักเรียน 11 คน ลั่นลาออกก็ไม่รอด สั่งตัดบำนาญ-ไล่ออก พร้อมเอาผิดครูที่เพิกเฉย
ความคืบหน้ากรณีอื้อฉาวที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อผู้ปกครองและกลุ่มนักเรียนหญิงระดับชั้น ป.5 ถึง ม.3 รวม 11 ราย เข้าร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หลังถูกผู้อำนวยการโรงเรียนล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจารต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี
ล่าสุด นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่สั่งการด้วยตนเอง เพื่อเร่งจัดการขั้นเด็ดขาด โดยได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงทันที แม้ ผอ. คนดังกล่าวจะยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา และเหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือนก็จะเกษียณอายุราชการ แต่กระบวนการวินัยยังคงเดินหน้าต่อ ซึ่งหากพบว่ามีความผิดจริง จะสั่งไล่ออกทันที ซึ่งจะมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์บำเหน็จบำนาญทั้งหมด
นอกจากนี้ นายอัครนันท์ ยังได้สั่งให้มีการสอบสวนวินัยครูทุกคนในโรงเรียน หากพบว่ารับรู้เหตุการณ์แล้วปล่อยปละละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องได้รับโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น
และประสานความร่วมมือกับกระทรวง พม. และกระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมจิตวิทยาเข้าดูแลสภาพจิตใจนักเรียนทั้ง 11 รายอย่างใกล้ชิดในระยะยาว รวมถึงสนับสนุนข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุด
รมช.ศึกษาธิการ ย้ำว่า กระทรวงฯ จะทำหน้าที่เป็นกำแพงเหล็กเคียงข้างครอบครัวผู้เสียหาย เพื่อทวงคืนความยุติธรรมและกวาดล้างคนชั่วให้ออกจากระบบการศึกษา พร้อมยืนยันว่าโทษทางอาญานั้นจะเป็นแบบต่างกรรมต่างวาระ ซึ่ง ผอ. รายนี้จะต้องได้รับโทษจำคุกแน่นอน
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ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : khaosod
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