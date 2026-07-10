เปิดประวัติ “มนัส สุวรรณรินทร์” รองผู้ว่าฯโคราช ผู้ร่าง TOR สอบท้องถิ่น
ย้อนเส้นทางราชการสายมหาดไทยของรองผู้ว่าฯ ผู้เคยร่าง TOR สอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช.ตรวจค้นคอนโดหาพยานหลักฐานคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568
ป.ป.ช. นำกำลังตำรวจกองปราบปรามเข้าตรวจค้นห้องพักคอนโดย่านพระราม 8 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ห้องดังกล่าวเป็นของนายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากมีผู้ถูกกล่าวหารวมกว่า 6,014 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 22 คน นายหน้าและผู้ร่วมแก้ไขคำตอบ 33 คน และผู้เข้าสอบอีกจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบ
ชื่อของมนัสกลับมาอยู่ในความสนใจ เพราะเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และเคยทำหน้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือ TOR สำหรับการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เส้นทางราชการ
ข้อมูลจาก MGR Online ระบุว่า ก่อนปี 2563 มนัสรับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเติบโตในสายงานมหาดไทยต่อเนื่อง ปี 2563 ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม ก่อนขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเวลาต่อมา
วันที่ 15 กันยายน 2568 มนัสย้ายจากส่วนกลางเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ก่อนได้รับคำสั่งย้ายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 รับผิดชอบภารกิจด้านเศรษฐกิจจังหวัด
“ฝีมือผมเอง” ยอมรับร่าง TOR
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลัง ป.ป.ช.ทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นในต่างจังหวัด มนัสโพสต์เฟซบุ๊กยอมรับว่าเป็นผู้ร่าง TOR ฉบับดังกล่าวด้วยตัวเอง พร้อมย้ำว่าหากทุกฝ่ายปฏิบัติตาม TOR ทุกข้อ เหตุการณ์โกงสอบจะไม่เกิดขึ้น และระบุว่า “คนถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบ” มีทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยและ สถ. จึงต้องตรวจสอบทั้งสองฝ่าย เขายืนยันว่า TOR ที่ร่างไว้จะเป็นเครื่องมือช่วยสืบหาผู้กระทำทุจริตต่อไป
ผลการตรวจค้นคอนโด
จากการตรวจค้นห้องพักย่านพระราม 8 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบพยานหลักฐานหรือสิ่งผิดปกติ เนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยในห้องมานานกว่าครึ่งปีแล้ว ภายในห้องพบตู้เซฟ ซึ่งมนัสเดินทางมาเปิดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอง พบเงินสด 2 แสนบาท และชี้แจงที่มาของเงินจนเจ้าหน้าที่เข้าใจ จึงไม่มีการยึดเงินดังกล่าวไว้
ช่วงบ่ายวันเดียวกัน มนัสเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนพรีเมียมที่ห้างเทอร์มินอล 21 โคราชตามกำหนดการเดิม แต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องการตรวจค้น
ต่อมาวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อมนัสอีกครั้งเพื่อขอสัมภาษณ์ แต่โทรศัพท์มือถือปิดเครื่อง ขณะที่ห้องทำงานที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาไม่มีภารกิจราชการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแจ้งว่ามนัสลาทำธุระส่วนตัว ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากฝ่ายเขาต่อกรณีนี้
ปัจจุบันมนัสยังอยู่ในสถานะผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกตรวจค้นหาพยานหลักฐานในคดี ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือคำวินิจฉัยใด ๆ จาก ป.ป.ช. ต่อตัวเขาโดยตรง ขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบและผลสอบสวนอย่างเป็นทางการจาก ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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