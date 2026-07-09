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พระราม 2 อีกแล้ว! ปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงาน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 14:48 น.
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เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

พระราม 2 อีกแล้ว ปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงาน บริเวณหน้าบริษัทเอเชี่ยน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ ยังไม่ทราบสาเหตุถล่ม

เพจเฟซบุ๊ก JS100 Radio แจ้งเหตุว่า “ถนนพระราม2 ขาออก บริเวณหน้าบริษัทเอเชี่ยน ช่วงยูเทิร์นสะพานคลองหลวง จ.สมุทรสาคร เกิดเหตุปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 คน ในที่เกิดเหตุ

ขณะนี้ร้อยเวร สภ.บางโทรัด ได้เดินทางถึงจุดเกิดเหตุแล้ว และมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ในบริเวณดังกล่าวเพื่อเคลียร์พื้นที่และเคลื่อนย้าย ขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยง หรือใช้ความระมัดระวังสูงสุด”

หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 14:48 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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