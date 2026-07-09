ข่าว
พระราม 2 อีกแล้ว! ปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงาน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ
พระราม 2 อีกแล้ว ปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงาน บริเวณหน้าบริษัทเอเชี่ยน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ ยังไม่ทราบสาเหตุถล่ม
เพจเฟซบุ๊ก JS100 Radio แจ้งเหตุว่า “ถนนพระราม2 ขาออก บริเวณหน้าบริษัทเอเชี่ยน ช่วงยูเทิร์นสะพานคลองหลวง จ.สมุทรสาคร เกิดเหตุปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มทับคนงาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 คน ในที่เกิดเหตุ
ขณะนี้ร้อยเวร สภ.บางโทรัด ได้เดินทางถึงจุดเกิดเหตุแล้ว และมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ในบริเวณดังกล่าวเพื่อเคลียร์พื้นที่และเคลื่อนย้าย ขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยง หรือใช้ความระมัดระวังสูงสุด”
หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
ครอบครัวแจ้งกำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นักแสดงอาวุโส ‘น้ำเงิน บุญหนัก’
46 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ปภ.แจ้งปิดถนนประชาธิปกด่วน ตั้งแต่ 17.30 น. น้ำรั่วอุโมงค์สายสีม่วงใต้ เร่งซ่อมคืนถนน
47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ประวัติ แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. ย้อนเส้นทางเติบโต ตำแหน่งระดับประเทศ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สคบ.ฟ้องแทนเหยื่อ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ทิ้งงานสร้างบ้าน เรียกคืนเกือบ 6 แสนบาท
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา
อาลัย น้ำเงิน บุญหนัก นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต สิริอายุ 86 ปี สิ้นตำนานกระสือยายสาย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ศิริกัญญา” ยันไม่ใช่เฟคนิวส์ หลังโพสต์ผ่านร่างนิรโทษกรรมคดี ฮั้ว สว.
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
หดหู่! สหรัฐฯ แถลงคดีช่วยเด็ก 16 คน ถูก ผปค. ขังนาน 4 ปี สัตว์ในฟาร์มยังมีชีวิตดีกว่า
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว “อันวาร์” ต้อนรับชื่นมื่น เล็งต่อยอดเศรษฐกิจ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ด่วน! บช.น.1 ตรวจสอบอาร์มรูปมังกร สน.ห้วยขวาง พบใช้ผิดระเบียบ สั่งทุกโรงพักเลิกทันที
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ผลศาล รธน. ฉบับเต็ม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน มติ 7 ต่อ 2 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
แยกย้าย! เป๊ก สัณณ์ชัย ตัดสินใจโพสต์ตรง ๆ “ต่างคนต่างอยู่” คนแห่โยงดรามาล่าสุด
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ชัชชาติ” รับหนังสือแต่งตั้งผู้ว่า ยินดีรับใช้ประชาชน เตรียมลุยงานต่อ ติดตามประเด็นเก่า
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ธัญญ่า แจงปมขอโทษ หลังดรามาลุกลาม ย้ำ ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่แตะ ยัน ไมร่า โพสต์ความจริง
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7:2 พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร แบกค่าไฟสะสม 3.1 ล้าน ลดใช้พลังงาน ขอรับบริจาคต่อเนื่อง
7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
รัฐบาล ดัน อีสปอร์ต เปิดบิ๊กโปรเกต์ระดับประเทศ ประชันฝีมือ 77 จังหวัด
7 ชั่วโมง ที่แล้ว