อาลัย น้ำเงิน บุญหนัก นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต สิริอายุ 86 ปี สิ้นตำนานกระสือยายสาย

วงการบันเทิงอาลัย สิ้น “น้ำเงิน บุญหนัก” นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ ปิดตำนาน ‘กระสือยายสาย’ สิริอายุ 86 ปี
วงการบันเทิงไทยต้องเผชิญกับเรื่องเศร้าและความสูญเสียอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า น้ำเงิน บุญหนัก นักแสดงอาวุโส ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (9 ก.ค. 69) สิริอายุ 86 ปี โดยนอนหลับไปเฉย ๆ เบื้องต้นทางครอบครัวแจ้งกับทางผู้สื่อข่าวคมชัดลึกว่า จะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้ เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 11 วัดนวลจันทร์
ประวัติ น้ำเงิน บุญหนัก นักแสดงและนักพากษ์อาวุโส
สำหรับประวัติ น้ำเงิน บุญหนัก หรีอชื่อจริงแต่กำเนิด สวง จารุวิจิตร เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2483 มีชื่อเล่นว่า เปี๊ยก สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนขัตติยาณีผดุงศึกษา เข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2498 จากการชักนำของหม่อมหลวงทรงสอางค์ ทิฆัมพร และใช้ชื่อในวงการว่า “น้ำเงิน บุญหนัก”
ผลงานการแสดงชิ้นแรกของ น้ำเงิน บุญหนัก คือภาพยนตร์เรื่อง สาปสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ. 2499 รับบทเป็น รุ่งทิพย์ นางเอกวัยเด็ก แสดงคู่กับ สมชาย อาสนจินดา, เชาว์ แคล่วคล่อง และ จุฑารัตน์ จินรัตน์ และเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจากภาพยนตร์เรื่อง ชาติเสือ แสดงคู่กับ มิตร ชัยบัญชา และ เรวดี ศิริวิไล ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. 2501 หลังจากนั้นจึงมีผลงานการแสดงเรื่องอื่น ๆ มาเรื่อย ๆ
ตำนานกระสือยายสาย และนักพากย์การ์ตูนดัง
น้ำเงิน บุญหนัก ได้รับพระราชทานรางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง) ประเภทตุ๊กตาเงิน สาขานักแสดงหญิงสมบทยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ นางสาวโพระดก เมื่อปี พ.ศ. 2508 และได้รับพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทอง สาขาเดียวกัน จากภาพยนตร์ กาเหว่า เมื่อปี พ.ศ. 2509 จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้ำเงินเป็นที่รู้จักอีกครั้งและตราตรึงจนถึงปัจจุบันกับการที่เธอได้รับบทเป็น กระสือยายสาย ในละคร กระสือ ทางช่อง 7 เมื่อ พ.ศ. 2537 และ รับบท แม่คอน ในละคร มนต์รักลูกทุ่ง ทางช่อง 7 เมื่อ พ.ศ. 2538
นอกจากผลงานทางด้านการแสดงแล้ว น้ำเงิน บุญหนัก ยังมีความสามารถเป็นนักพากย์เสียงด้วย โดยมีผลงานที่โดดเด่นคือ การพากย์เสียงในบทบาท ‘ท่านย่าต้นหลิว’ ในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลต์ ดิสนีย์ เรื่อง โพคาฮอนทัส (Pocahontas) เมื่อ พ.ศ. 2538 และโพคาฮอนทัส 2: ตำนานใหม่แห่งความรัก (Pocahontas II: Journey to a New World) เมื่อ พ.ศ. 2541
ผลงานชิ้นสุดท้ายของชีวิต
ในบั้นปลายชีวิต น้ำเงิน บุญหนัก ประกาศหยุดรับงานแสดงในช่วงกลางปี พ.ศ. 2568 โดยฝากผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายคือละคร แสนรัก ทางช่อง 3HD ในปีเดียวกัน รวมระยะเวลาในวงการบันเทิงทั้งหมด 70 ปี ก่อนจะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 สิริอายุ 86 ปี
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อ้างอิงจาก : komchadluek, th.wikipedia
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