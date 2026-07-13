ข่าวดาราบันเทิง

ดีเจมะตูม ยืนยันคืนหุ้นหลายปีแล้ว ปมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ภาวนาให้ไม่มีเคสดำเพิ่ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 09:22 น.
ดีเจมะตูม แจงปมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

ดีเจมะตูม แจงปมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ดับ 27 ศพ ยืนยันคืนหุ้นร้านไปหลายปีแล้ว ภาวนาให้ไม่มีเคสดำเพิ่ม แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่

จากกรณีเหตุไฟไฟไหม้ดรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ใกล้ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจัตุจักร ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 27 ศพ และผู้บาดเจ็บกว่า 63 ราย มีรายงานเบื้องต้นว่าส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตสำลักควัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์

หลังจากโศกนาฏกรรมหนึ่งในบุคคลที่หลาย ๆ คนเป็นห่วงคือ ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เขาออกมาแจงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “ขอบคุณทุกคนที่โทรมาเป็นห่วง ตูมคืนหุ้นร้านไปหลายปีแล้วครับ ตอนนี้ตูนยังไม่ทราบข้อมูล ภาวนาให้ไม่มีเคสดำเพิ่ม ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยครับ”

“ใช่ครับตามข่าวที่ออกคือร้านเก่าของมะตูมที่เคยจะทำเองครับ ตูมไม่ทราบรายละเอียด ขอบคุณทุกคนที่ห่วงแต่ตอนนี้ขอให้ทุกคนติดตามสถานการณ์อย่างมีสติ และส่งกำลังใจให้พี่ ๆ เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน้างานกันครับ”

ดีเจมะตูม ยืนยันคืนหุ้นหลายปีแล้ว ปมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก Facebook : Techin Ploypetch
ดีเจมะตูมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก Facebook : Techin Ploypetch
ดีเจมะตูม
ภาพจาก Facebook : Techin Ploypetch

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ก.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 13 ก.ค. 2569 09:22 น.
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