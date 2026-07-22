แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง เดินรถได้ขบวนเดียว เปิดจุดรถรับส่งสถานี
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค เดินรถได้เพียง 1 ขบวน ส่งผลผู้โดยสารรอนาน 1 ชั่วโมง เช็กจุดขึ้นรถบัสรับส่งสถานีมักกะสัน-สุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport Rail Link) แจ้งเตือนผู้โดยสารปรับแผนการเดินทางด่วน ขณะนี้เกิดปัญหาทางเทคนิคบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาให้บริการได้ครบตามปกติ ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เพียง 1 ขบวน ส่งผลให้ความถี่ในการเดินรถล่าช้า ต้องรอรถนานถึง 1 ชั่วโมงต่อเที่ยว
บริษัทฯ ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแต่อย่างใด ทีมช่างกำลังเร่งแก้ไขอย่างเต็มที่เพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะอื่นทดแทนในช่วงเวลานี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า สามารถติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ได้ทางเฟซบุ๊กและช่องทางประชาสัมพันธ์ของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ซึ่งจะรายงานให้ทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เช็กเส้นทางรถรับส่งสุวรรณภูมิ-มักกะสัน
เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเตรียมรถบัสรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีมักกะสัน (MAS) และสถานีสุวรรณภูมิ (SVB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ
จุดจอดรถรับ-ส่ง ขสมก.
- สถานีมักกะสัน: บริเวณชั้น Ground ด้านล่างสถานี
- สถานีสุวรรณภูมิ: บริเวณชั้น 2 ประตู 9
นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเลือกใช้บริการรถไฟดีเซลรางชานเมืองของ รฟท. ที่วิ่งขนานกับเส้นทางแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สอบถามรายละเอียดเส้นทางและตารางเวลาได้จากเจ้าหน้าที่ประจำสถานี หรือตรวจสอบตารางเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://www.railway.co.th
ข้อมูลจาก : Airport Rail Link
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