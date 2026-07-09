ชีวิตล่าสุด ออย มุกดาหาร ตกงาน-ไร้รายได้ ร่ำไห้ขอโทษสังคม เหตุวิจารณ์พระธุดงค์ ยันไร้เจตนาหมิ่น
ชีวิตล่าสุด ออย มุกดาหาร ตกงาน-ไร้รายได้ ร่ำไห้ขอโทษสังคม เหตุวิจารณ์พระธุดงค์ ยันไร้เจตนาหมิ่น วอนให้โอกาส-ที่ยืนอีกครั้ง
จากกรณีโศกนาฏกรรมรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์มรณภาพหมู่ และบาดเจ็บอีกหลายรูป ท่ามกลางเหตุสลดที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ กลับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อบัญชี ออย มุกดาหาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุข้างต้นในลักษณะที่สร้างความไม่พอใจใช้กับชาวเน็ตจำนวนมาก ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ออย มุกดาหาร ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเพื่อเปิดใจและขอโทษสังคมต่อโพสต์ที่เธอสร้างขึ้น โดยยอมรับว่า ข้อความดังกล่าวไม่เหมาะสม และดูหมิ่นเหม่ทำให้หลายคนตีความคาดเคลื่อนกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกไป แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นหรือด้อยค่าคณะพระธุดงค์แต่อย่างใด และต้องขอโทษกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านด้วย
นอกจากนั้น ออย ยังเผยว่า เหตุการณ์ดรามาในครั้งนี้สร้างผลกระทบให้ตัวเธอเป็นอย่างมาก ต้องลาออกจากงานเดิม ตกงาน และงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ ตอนนี้จำเป็นต้องนำเงินเก็บออกมาใช้จ่าย มันกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัฐที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของเธอ
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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