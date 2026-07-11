โรงพยาบาลสมุทรปราการ เรียกเก็บ 150 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉิน เช็กเวลาที่นี่
โรงพยาบาลสมุทรปราการเก็บค่าบริการ 150 บาท ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ช่วง 20.00-08.00 น. เริ่ม 1 ส.ค. 2569 เช็กอาการผู้ป่วยฉุกเฉิน-ภาวะรุนแรงที่นี่
โรงพยาบาลสมุทรปราการเก็บค่าบริการนอกเวลา 150 บาท สำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่เข้าห้อง ER ช่วงกลางคืน เริ่ม 1 ส.ค. 2569 เช็กเงื่อนไขและอาการยกเว้น
โรงพยาบาลสมุทรปราการออกประกาศแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการนอกเวลาราชการ เตรียมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ 150 บาทต่อครั้ง ไม่สามารถเบิกคืนได้ และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตามสิทธิการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินนอกเวลาราชการ (ทุกสิทธิการรักษา) เข้ารับบริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ระหว่างเวลา 20.00 น. – 08.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
การดำเนินการอ้างอิงตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 23 มกราคม 2568 เรื่อง อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2568 มีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ช่วยให้ทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วยอาการหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทางโรงพยาบาลยังคงให้บริการตามสิทธิปกติสำหรับกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 หมายถึงผู้ที่มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง คุกคามต่อชีวิตหรืออวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องรักษาอย่างเร่งด่วน โดยแบ่งเกณฑ์อาการไว้ดังนี้
เช็กกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤต-ภาวะรุนแรง
กลุ่มอาการฉุกเฉิน
1. หัวใจหยุดเต้น
2. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว
3. มีอาการเขียวคล้า
4. หอบเหนื่อยรุนแรง
5. อาการชัก
6. สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ
7. มีอาการวิกฤตจากอุบัติเหตุ
ภาวะรุนแรงอื่น ๆ
1. มีเลือดออกมาก ห้ามไม่หยุด
2. ภาวะขาดน้ําอย่างรุนแรง
3. มีอาการวิกฤตจากไข้สูง
4. ถูกพิษจากสารเคมี สัตว์มีพิษกัด ได้รับยาเกินขนาด
5. แขน ขา อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เฉียบพลัน
6. อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
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