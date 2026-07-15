อ.เบียร์ ค้านใช้เงินภาษี เยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ชี้เป็นที่อโคจร มอมเมาจนขาดสติ
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ค้านใช้เงินภาษีเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ชี้เจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบ มองคนไปเที่ยวมอมเมาตัวเอง ทำให้ขาดสติ-ประมาท เผยเป็นสถานที่อโคจรตามหลักศาสนา
จากกรณีไฟไหม้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 31 ราย และได้รับบาดเจ็บกว่า 75 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานขอสอบปากคำเพิ่มเติมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ระบบไฟฟ้าหรือโครงสร้างอาคารเพื่อนำข้อมูลมาประกอบ
ส่วนประเด็นเรื่องประตูหนีไฟหรือประตูทางออกถูกล็อกจากด้านนอกยังไม่สามารถสรุปได้ ล่าสุดได้สอบปากคำพยาน 2 คน ได้แก่ พนักงานของร้านและคนขายลูกอม อย่างไรก็ดีต้องรอหลักฐานอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม
สำนักงานเขตจตุจักร พร้อมดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ตามกรณีดังนี้
- กรณีได้รับบาดเจ็บนอนโรงพยาบาล ช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาท/ราย
- กรณีได้รับบาดเจ็บไม่ได้นอนโรงพยาบาล ช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาท/ราย
- กรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท
- ค่าปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รายละ 2,300 บาท
ล่าสุด อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ PhuttaTalk กรณีการนำเงินภาษีจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ระบุว่า “ถ้าเอาตามความเป็นจริงก็จริงว่าเอาไปเยียวยาทำไม เพราะมันเป็นคนไปเที่ยว คนที่เยียวยาควรเป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการ ฉะนั้นเราไม่ควรเอาอะไรที่เป็นภาพรวมประเทศไปใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไปสรรหาเสียเงิน ไปสรรหามอมเมาตัวเอง ไปสรรหาทำให้ตัวเองขาดสติแล้วเดินไปสู่ที่แห่งความประมาท
แล้วสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสถานที่อโคจร ความหมายของอโคจรคือไม่ควรจะไป มันเป็นความเสื่อมที่เสื่อม”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวเน็ตอึ้ง! ลีน่าจัง เดือดสวนคนเมนต์ ปมเงินเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ ลั่นให้ก็บุญแล้ว
- เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ยอดผู้เสียชีวิตรวม 31 ศพ
- ไฟไหม้ไซต์ก่อสร้างเบลเยียม คนงานติดอยู่ในลิฟต์เสียชีวิต 6 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: