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อ.เบียร์ ค้านใช้เงินภาษี เยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ชี้เป็นที่อโคจร มอมเมาจนขาดสติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 09:33 น.
อ.เบียร์ ค้านใช้เงินภาษี จ่ายเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ค้านใช้เงินภาษีเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ชี้เจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบ มองคนไปเที่ยวมอมเมาตัวเอง ทำให้ขาดสติ-ประมาท เผยเป็นสถานที่อโคจรตามหลักศาสนา

จากกรณีไฟไหม้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 31 ราย และได้รับบาดเจ็บกว่า 75 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานขอสอบปากคำเพิ่มเติมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ระบบไฟฟ้าหรือโครงสร้างอาคารเพื่อนำข้อมูลมาประกอบ

ส่วนประเด็นเรื่องประตูหนีไฟหรือประตูทางออกถูกล็อกจากด้านนอกยังไม่สามารถสรุปได้ ล่าสุดได้สอบปากคำพยาน 2 คน ได้แก่ พนักงานของร้านและคนขายลูกอม อย่างไรก็ดีต้องรอหลักฐานอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม

สำนักงานเขตจตุจักร พร้อมดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ตามกรณีดังนี้

  • กรณีได้รับบาดเจ็บนอนโรงพยาบาล ช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาท/ราย
  • กรณีได้รับบาดเจ็บไม่ได้นอนโรงพยาบาล ช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาท/ราย
  • กรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท
  • ค่าปลอบขวัญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รายละ 2,300 บาท

ล่าสุด อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ PhuttaTalk กรณีการนำเงินภาษีจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ระบุว่า “ถ้าเอาตามความเป็นจริงก็จริงว่าเอาไปเยียวยาทำไม เพราะมันเป็นคนไปเที่ยว คนที่เยียวยาควรเป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการ ฉะนั้นเราไม่ควรเอาอะไรที่เป็นภาพรวมประเทศไปใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไปสรรหาเสียเงิน ไปสรรหามอมเมาตัวเอง ไปสรรหาทำให้ตัวเองขาดสติแล้วเดินไปสู่ที่แห่งความประมาท

แล้วสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสถานที่อโคจร ความหมายของอโคจรคือไม่ควรจะไป มันเป็นความเสื่อมที่เสื่อม”

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม
ภาพจาก : FB คนตื่นธรรม

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 15 ก.ค. 2569 09:33 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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