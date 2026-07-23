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สดุดี 5 ทหารกล้าพลีชีพ ถูกคนร้ายยิง-ขว้างไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจ เร่งล่าตัวคนร้าย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 09:19 น.

กอ.รมน.ภาค 4 สน. สดุดี 5 ทหารกล้าเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส เร่งล่าผู้ก่อเหตุและดูแลสวัสดิการครอบครัวเต็มที่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) แสดงความอาลัยและสดุดีทหารกล้า 5 นาย สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน เหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 คนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์โจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิตทั้ง 5 นาย ประกอบด้วย

  • จ่าสิบเอก ธีระยุทธ โสมะเกิด
  • อาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง
  • อาสาสมัครทหารพราน ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา
  • อาสาสมัครทหารพราน ซอลาฮูดิง ปิ
  • อาสาสมัครทหารพราน ซากีรียา เจ๊ะน๊ะ

การสูญเสียครั้งนี้คือความเสียสละของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการก่อเหตุรุนแรง ทุกนายยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญและความรับผิดชอบ

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ยืนยันดูแลสิทธิและสวัสดิการของครอบครัวกำลังพลอย่างเต็มที่ พร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน

การสดุดีทหารกล้าทั้ง 5 นายเป็นการรำลึกถึงผู้อุทิศชีวิตเพื่อชาติและเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของความเสียสละ ความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบสุขของประชาชนและแผ่นดินไทย ความเสียสละของพวกเขาจะอยู่ในความทรงจำและได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสมเกียรติตลอดไป

สดุดีทหารกล้า 5 นายจากเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส
ภาพจาก : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 09:19 น.
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sukanlaya s.

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