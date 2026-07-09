ข่าวการเมือง

“ศิริกัญญา” ยันไม่ใช่เฟคนิวส์ หลังโพสต์ผ่านร่างนิรโทษกรรมคดี ฮั้ว สว.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 14:32 น.
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ศิริกัญญา ยันไม่ใช่เฟคนิวส์ ชี้ มีการเปิดช่องในการนิรโทษกรรมคดีจาก พ.ร.ป.เลือกตั้ง สว. เผยสาเหตุแก้โพสต์ลบคำว่า ฮั้ว สว. ออก

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีที่ เพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชน โพสต์ข้อความ “ด่วน สส.รัฐบาล โหวตเห็นชอบ ตาม สว. ให้นิรโทษไม่รวมคดี 112 แต่ล้างผิดคนล้มเลือกตั้ง ฮั้ว สว. ปรองดองแบบเลือกปฏิบัติ?” ซึ่งในเวลาต่อมา นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง ภูมิใจไทย ระบุว่าเป็นข่าวบิดเบือน พร้อมชี้ว่ามีการแก้ไขข้อความนั้น

น.ส.ศิริกัญญา ระบุว่า หากดูตามบัญชีแนบท้ายของพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข หรือ กฎหมายนิรโทษกรรม จะมีเรื่อง พ.ร.ป.เลือกตั้ง สว. อยู่ แม้กฎหมายจะเขียนว่าไม่ครอบคลุมคดีทุจริตการเลือกตั้ง หรือคุณสมบัติ แต่เราก็ไม่ได้รับคำตอบจากการชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ใครจะได้รับการนิรโทษกรรมจากกฎหมายนี้ จึงตั้งข้อสงสัยว่า ในท้ายที่สุด จะถูกเป่าเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ และมาใช้ช่องทางนี้ในการนิรโทษกรรม

ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีภารกิจในการจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสและเป็นธรรม ต้องไม่ทำให้คดี ฮั้ว สว. เป็นแค่กระดาษปลิวไปกับลมอย่างง่ายดาย และต้องจริงจังกับการดำเนินคดี อย่าให้มี สว.เพียงไม่กี่ชีวิตพลีชีพ แต่ต้องดำเนินการให้ถึงนักการเมือง โดยเฉพาะจากจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ในรายชื่อของนักการเมืองที่ต้องถูกดำเนินคดีด้วย
เมื่อถามถึงสาเหตุที่พรรคประชาชนแก้ไขลบคำว่า “ฮั้ว สว.” ออกไปในภายหลัง น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่ว่า สรุปแล้วคดีฮั้ว สว. จะเข้ามาอยู่ในเกณฑ์นี้หรือไม่ จึงมีการแก้ไขออก เพราะยังไม่มีความชัดเจน ว่าจะถูกเป่าจากการนิรโทษกรรมหรือไม่

เมื่อถามว่า จะเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดหรือไม่ว่าพรรคประชาชนปล่อย เฟคนิวส์ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ไม่ถึงขั้นเฟคนิวส์ เพราะหากไปดูบัญชีแนบท้าย มีการเปิดช่องในการนิรโทษกรรมคดีจาก พ.ร.ป.เลือกตั้ง สว. แต่ห้อยท้ายไว้ว่ายกเว้นคดีทุจริต และคุณสมบัติ ซึ่งเราไม่ทราบว่า คดีนี้จะถูกเป่าหรือไม่ เพราะ กกต. เคยระบุว่า โพยการเลือกตั้ง สว.ไม่ผิดกฎหมาย และยังไม่มีใครตอบได้ว่า เหตุผลที่เพิ่มเรื่อง พ.ร.ป. เลือกตั้ง สว. มีคดีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ขอย้ำว่าไม่ใช่ เฟคนิวส์

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 14:32 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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