ข่าวต่างประเทศ

หดหู่! สหรัฐฯ แถลงคดีช่วยเด็ก 16 คน ถูก ผปค. ขังนาน 4 ปี สัตว์ในฟาร์มยังมีชีวิตดีกว่า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 13:56 น.
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เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

สหรัฐฯ แถลงคดีช่วยเด็ก 16 คน ถูกขังนาน 4 ปี เด็กหลายคนพูดไม่ได้ คนโตสุดสะกดชื่อตัวเองไม่เป็น สัตว์ในฟาร์มชีวิตยังดีกว่า

จากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าช่วยเหลือเด็ก 16 คน ถูกขังไว้ในห้องเดียวกันภายในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเด็กทั้งหมดมาจากครอบครัวเดียวกัน ตั้งแต่อายุ 1 ปีครึ่ง จนไปถึง 18 ปี ซึ่งบางคนไม่สามารถสะกดชื่อตัวเองได้และมีอีกคนพูดไม่เป็น ซึ่งสภาพห้องนั้นถูกล้อมไปด้วยของเสียจากมนุษย์

ล่าสุดสำนักข่าว NYPost ได้รายงานถึงคดีความดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเด็กมีสภาพที่เลวร้าย และสัตว์ในฟาร์มยังมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า

ซึ่งเด็กคนโตสุดอายุ 18 ปี มีความบกพร่องด้านการพัฒนาการและไม่สามารถเขียนชื่อได้ ขณะที่เด็กหลายคนพูดไม่ได้เสียด้วยซ้ำ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเด็กทั้งหมดส่งโรงพยาบาลแล้ว

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เปิดเผยรายชื่อของผู้ถูกจับกุมทั้งสี่คน ได้แก่ แกรี่ ไซเดอร์ ซีเนียร์ อายุ 73 ปี, คริสติน่า ลินน์ ไซเดอร์ อายุ 67 ปี, แกรี่ ไซเดอร์ จูเนียร์ อายุ 36 ปี และ อลิซาเบธ ไซเดอร์ วัย 33 ปี ซึ่งพ่อแม่เด็กแต่งงานตั้งแต่อายุ 16 และ 15 ปี โดยตำรวจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า ไรเดอร์ จูเนียร์ และ อลิซาเบธ เป็นพ่อและแม่ของเด็กทั้ง 16 คนหรือไม่

ขณะที่เอกสารของศาลระบุว่าเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือมีตั้งแต่อายุ 18 ปี, 16 ปี, 15 ปี, 14 ปี, 13 ปี, 11 ปี, 10 ปี, 8 ปี, 6 ปี, 5 ปี และ แฝดอายุ 4 ขวบ, แฝดอายุ 2 ขวบ, แฝดอายุ 1 ขวบ ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบด้วยว่าแม่เด็กให้กำเนิดแฝดสยามด้วย แต่เสียชีวิตในวันเดียวกัน

เบื้องต้นทั้ง 4 ปฏิเสธข้อกล่าวหา ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป หากทั้ง 4 ถูกตัดสินให้มีความผิดในทุกคดี พวกเขาจะถูกสั่งจำคุก 192 ปี

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 13:56 น.
77
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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