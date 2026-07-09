เมียนมาจำคุกผู้รับเหมา Sky Villa 5 ปี เทียบคดีตึก สตง.ไทย ยังไร้คำพิพากษาลงโทษ?
ศาลเมืองมัณฑะเลย์สั่งจำคุกเจ้าของบริษัทก่อสร้างคอนโดถล่ม ขณะคดีตึก สตง.ที่อัยการสั่งฟ้อง 23 รายแล้ว ยังอยู่ชั้นสืบพยาน
ศาลเมือง อองเมียทาซาน (Aungmyaythazan) ในเมียนมาพิพากษาจำคุก อู ไนง์ ตุน ลิน (U Naing Htun Lin) เจ้าของบริษัท NTL Construction ผู้ก่อสร้างคอนโด สกายวิลลา (Sky Villa) เป็นเวลา 5 ปี พร้อมใช้แรงงานหนัก ตามความผิดมาตรา 304-A ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คำพิพากษาออกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ตามรายงานของ Eleven Media และ Malay Mail ที่อ้างอิงรายงานของ AFP
คอนโด Sky Villa ในเมืองมัณฑะเลย์ถล่มระหว่างเหตุแผ่นดินไหวเมียนมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ความรุนแรง 7.7 แมกนิจูด กลายเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากภัยพิบัติครั้งนั้น โดยมีผู้เสียชีวิตที่จุดนี้ 206 ราย และพบศพรายสุดท้ายในเดือนกันยายน 2568 ตามรายงานของ Malay Mail
คดีนี้ใช้เวลาราว 1 ปี 3 เดือนนับจากวันเกิดเหตุถึงวันตัดสิน ไม่ใช่การตัดสินทันทีหลังตึกถล่มตามที่หลายคนเข้าใจ โดย Naing Tun Lin ถูกตั้งข้อหาที่ศาลเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ประกันตัวช่วงแรก ก่อนศาลเพิกถอนประกันเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 และมีคำพิพากษาในที่สุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 (Eleven Media)
ผู้รอดชีวิตและครอบครัวผู้เสียหายบางส่วนมองว่าโทษ 5 ปีเบาเกินไปเมื่อเทียบกับความสูญเสีย สำนักข่าว DVB รายงานเสียงสะท้อนของผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วประเทศจากข้อมูลที่ DVB รวบรวมเองอยู่ที่ 4,477 ราย ขณะที่ตัวเลขทางการของรัฐบาลทหารเมียนมาอยู่ที่ 3,773 ราย ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้จึงยังแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูล โดย AP รายงานตัวเลขทางการช่วงเดือนเมษายน 2568 ที่ 3,649 ราย บาดเจ็บ 5,018 ราย ส่วน ThaiPublica รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 พบผู้เสียชีวิต 3,835 ราย สูญหาย 105 คน บาดเจ็บ 5,105 คน
ฝั่งไทย คดีตึก สตง.ยังอยู่ในชั้นศาล
แผ่นดินไหวลูกเดียวกันทำให้อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือตึก สตง. ที่กำลังก่อสร้างในเขตจตุจักรถล่มลงมา Thai PBS รายงานยอดความสูญเสียจากเหตุนี้ว่ามีผู้เสียชีวิต 95 คน สูญหาย 1 คน และมีผู้รอดชีวิต 9 คน
คณะกรรมการตรวจสอบของไทยพบสาเหตุหลายข้อ ทั้งการพังถล่มที่เริ่มจากส่วนล่างของอาคารชั้น 1-4 กำลังคอนกรีตจากผนังรับแรงเฉือนต่ำกว่าเกณฑ์ รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระยะฝังเหล็กเสริมที่จุดต่อ Link Beam กับผนังรับแรงเฉือนน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามรายงานของ Isranews
พนักงานสอบสวน สน.บางซื่อสรุปสำนวนคดีแล้ว อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 23 ราย ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในความผิดฐานออกแบบ ควบคุม และก่อสร้างอาคารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รวมถึงข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม ตามรายงานของ Policy Watch
อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด ศาลนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 และนัดสุดท้ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2570 ตามรายงานของ The Momentum เท่ากับว่าขณะนี้ไทยยังไม่มีผู้ต้องหารายใดถูกลงโทษตามคำพิพากษา แม้อัยการจะสั่งฟ้องไปแล้วก็ตาม
เมื่อเทียบกันแล้ว เมียนมามีคำพิพากษาคดีคอนโดถล่มออกมาแล้ว แม้หลายฝ่ายมองว่าโทษเบาไป ส่วนคดีตึก สตง.ของไทยยังอยู่ในชั้นสืบพยาน ผู้ที่ติดตามคดีนี้สามารถรอความคืบหน้าถัดไปได้ในวันนัดสืบพยานนัดแรกช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้
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