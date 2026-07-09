ด่วน! บช.น.1 ตรวจสอบอาร์มรูปมังกร สน.ห้วยขวาง พบใช้ผิดระเบียบ สั่งทุกโรงพักเลิกทันที
กองบังคับการตำรวจนครบาลหลังภาพอาร์มมังกรบนเครื่องแบบตำรวจสายตรวจห้วยขวางแพร่ในโซเชียล ตรวจสอบพบใช้มานาน 3-4 ปีโดยไม่ได้รับอนุญาต
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ออกประกาศชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ติดเครื่องหมายอาร์มรูปมังกรบนแขนเสื้อเครื่องแบบปฏิบัติราชการ หลังภาพและข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่าเครื่องหมายอาร์มรูปมังกรนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและปราบปรามของ สน.ห้วยขวาง ใช้ติดบนเครื่องแบบมาแล้วประมาณ 3-4 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงฝ่ายงานของเจ้าหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปราม ทั้งนี้ การออกแบบเป็นรูปมังกรไม่ได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือกลุ่มใด ตามที่มีการตั้งข้อสงสัยกันในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า การใช้เครื่องหมายอาร์มดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 จึงสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดตรวจสอบและยกเลิกการใช้เครื่องหมายอาร์มหรือสัญลักษณ์ใดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามระเบียบโดยทันที พร้อมกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ยืนยันให้ความสำคัญกับการปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบทุกประการ พร้อมดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ เพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรตำรวจต่อไป ประกาศดังกล่าวลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568
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อ้างอิง
- ประกาศอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (Metropolitan Police Division 1) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568
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