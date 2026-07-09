ผลศาล รธน. ฉบับเต็ม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน มติ 7 ต่อ 2 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม ตุลาการมติเอกฉันท์และเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เห็นชอบทั้งงบเยียวยาและงบปรับโครงสร้างพลังงาน 4 แสนล้านบาท
ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ผลการพิจารณาฉบับเต็มเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 ตามเอกสารข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 24/2569 ระบุว่า พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง ทั้งฉบับ เปิดทางให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการต่อได้ทันที
ที่มาของคดี (เรื่องพิจารณาที่ 11/2569)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 133 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ร้อง ว่า พ.ร.ก. ฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคหนึ่ง โดยฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน และนายกรณ์ จาติกวณิช สส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง
ผลการพิจารณาฉบับเต็ม แยกตามมาตรา
ส่วนที่ 1 — งบเยียวยาประชาชน (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1))
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า มาตรา 5 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า เงินกู้ตาม พ.ร.ก. นี้นำไปใช้ “(1) เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน” เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง
ส่วนที่ 2 — งบปรับโครงสร้างพลังงาน วงเงิน 200,000 ล้านบาท (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (2))
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่า มาตรา 5 วรรคหนึ่ง เฉพาะส่วนที่บัญญัติว่า เงินกู้นำไปใช้ “(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก” รวมถึงบัญชีท้าย พ.ร.ก. เฉพาะแผนงานหรือโครงการในส่วนนี้ วงเงิน 200,000 ล้านบาท เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่งเช่นกัน
ตุลาการเสียงข้างมาก 7 คน ได้แก่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายภดล เทพพิทักษ์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ และนายสราวุธ ทรงศิวิไล
ตุลาการเสียงข้างน้อย 2 คน คือ นายจิรนิติ หะวานนท์ และนายอุดม รัฐอมฤต เห็นว่าส่วนนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง เนื่องจากมองว่าไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
บริบทของ พ.ร.ก. ฉบับนี้
พ.ร.ก. ฉบับนี้แบ่งวงเงินกู้รวม 400,000 ล้านบาทออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนละ 200,000 ล้านบาท รัฐบาลระบุสาเหตุว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของโลก โดยเฉพาะไทยซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูง ทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าและบริการ กระทบการบริโภคของประชาชน ก่อนหน้านี้ศาลได้สั่งยุติการไต่สวนไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เนื่องจากเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว
ผลกระทบต่อโครงการที่เดินหน้าไปแล้ว
โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ใช้วงเงินจาก พ.ร.ก. ฉบับนี้ไปแล้ว 175,000 ล้านบาท เมื่อศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โครงการดังกล่าวและแผนปรับโครงสร้างพลังงานจึงเดินหน้าต่อได้โดยไม่ต้องชะลอหรือกลับไปเริ่มกระบวนการออกกฎหมายใหม่
ขั้นตอนต่อไป
กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเบิกจ่ายและดำเนินโครงการตามแผนเดิม ขณะที่คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรยังทำหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินกู้ชุดนี้ต่อไป
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