ใจหาย! ร้านสเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้

ใจหาย! ร้าน T-Bone Steak House สเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้ คนพื้นที่แห่คอมเมนต์ย้อนความทรงจำวันวาน
ปิดตำนานร้านดังไปอีกหนึ่งแห่ง เมื่อทางเพจเฟซบุ๊ก T-Bone Steak House. ร้านสเต๊กชื่อดัง ที่อยู่คู่เมืองขอนแก่นมาอย่างยาวนานได้โพสต์ประกาศปิดกิจการถาวร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 นี้ ท่ามกลางคอมเมนต์ของกลุ่มลูกค้าประจำที่เคยได้ลองลิ้มชิมรสชาติความอร่อยระดับตำนานร่วมส่งต่อความทรงจำวันวานครั้งสุดท้าย
“ประกาศแจ้งปิดกิจการ
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ทางร้านขอแจ้งให้ทราบว่า ร้านจะเปิดให้บริการวันที่8-9 กรกฎาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย และจะปิดกิจการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางร้านขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเรามาโดยตลอด ความอุปการคุณของทุกท่านเป็นกำลังใจและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการของร้านเสมอ
ทางร้านขอกราบขอบพระคุณจากใจ และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง”
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อ้างอิงจาก : FB T-Bone Steak House.
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