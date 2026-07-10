การเงินเศรษฐกิจ

ใจหาย! ร้านสเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.ค. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 10 ก.ค. 2569 09:17 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ใจหาย! ร้าน T-Bone Steak House สเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้ คนพื้นที่แห่คอมเมนต์ย้อนความทรงจำวันวาน

ปิดตำนานร้านดังไปอีกหนึ่งแห่ง เมื่อทางเพจเฟซบุ๊ก T-Bone Steak House. ร้านสเต๊กชื่อดัง ที่อยู่คู่เมืองขอนแก่นมาอย่างยาวนานได้โพสต์ประกาศปิดกิจการถาวร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 นี้ ท่ามกลางคอมเมนต์ของกลุ่มลูกค้าประจำที่เคยได้ลองลิ้มชิมรสชาติความอร่อยระดับตำนานร่วมส่งต่อความทรงจำวันวานครั้งสุดท้าย

“ประกาศแจ้งปิดกิจการ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ทางร้านขอแจ้งให้ทราบว่า ร้านจะเปิดให้บริการวันที่8-9 กรกฎาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย และจะปิดกิจการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางร้านขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเรามาโดยตลอด ความอุปการคุณของทุกท่านเป็นกำลังใจและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการของร้านเสมอ

ทางร้านขอกราบขอบพระคุณจากใจ และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง”

ใจหาย! ร้านสเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้-1 ใจหาย! ร้านสเต๊กเจ้าดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการถาวร 10 ก.ค.นี้-2

ลูกค้าใจหาย สเต๊กร้านดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการ ลูกค้าใจหาย สเต๊กร้านดัง คู่เมืองขอนแก่น ประกาศปิดกิจการ-1

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อ้างอิงจาก : FB T-Bone Steak House.

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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