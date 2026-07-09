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ธัญญ่า แจงปมขอโทษ หลังดรามาลุกลาม ย้ำ ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่แตะ ยัน ไมร่า โพสต์ความจริง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:41 น.
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ธัญญ่า แจงปมขอโทษ หลังดรามาลุกลาม ย้ำ ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่แตะ ยันที่น้องพูดคือความจริง

ธัญญ่า แจงปมขอโทษ หลังดรามาลุกลาม ย้ำ ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่แตะ ยันที่ ไมร่า น้องสาว พูดคือความจริงทั้งหมด วอนอยากจบเรื่องนี้ หลายฝ่ายบอบช้ำเกินพอ

หลังจากที่ทาง ไมร่า น้องสาวของ ธัญญ่า ออกมาโพสต์สตอรี่ไอจีฟาดเดือดถึงต้นตอที่ทำให้เกิดการประกาศแยกทางกันของพี่สาวและพี่เขย เป๊ก สัณณ์ชัย เพราะอะไร พร้อมถามไปยังอีกฝ่ายว่าทำไมถึงไม่ยอมเล่า ไม่ยอมพูดให้หมด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ณวัฒน์ เมินดรามาน้องสาว ธัญญ่า แค่หาแสง ย้ำ เป๊ก สัณณ์ชัย ขอโทษแล้วคือจบ คนอื่นไม่ต้องยุ่ง

ล่าสุด ธัญญ่า ธัญญาเรศ ได้เปิดใจกลางไลฟ์ถึงประเด็นดรามาที่เกิดขึ้นทั้งหมดแบบชัดเจนทุกประเด็นว่า “ยอมรับว่าคอมเมนต์ดังกล่าวเกิดจากความอัดอั้นตันใจ และไม่คิดว่ามันจะบานปลายกลายเป็นข่าวใหญ่โต และได้ทักไปขอโทษ หนิง แล้วในประเด็นคอมเมนต์นี้เท่านั้น สาเหตุที่ขอโทษเพราะตนรู้สึกผิดที่ไปจุดประเด็นให้เป็นกระแสข่าว ไม่ใช่การขอโทษเพราะตนเข้าใจผิด คิดไปเอง หรืองี่เง่าแต่อย่างใด

ย้ำว่า หากเรื่องไหนที่ตนไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ได้รับการคอนเฟิร์ม หรือไม่มีหลักฐาน ตนจะไม่มีทางลงมือทำอะไรอย่างแน่นอน พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่น้องสาว “ไมร่า” โพสต์นั้นเป็นไปตามข้อความนั้นเลย เพราะน้องสาวรู้เรื่องราวทุกอย่างเป็นอย่างดี

เหตุการณ์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม (วันเกิดพี่เป๊กปีที่แล้ว) มีการเคลียร์กันและมีการขอโทษกันเกิดขึ้นจริง ตามที่น้องสาวได้เล่าไป ส่วนวันที่ 1 พฤศจิกายน ตนได้ไปเคลียร์กับพี่เป๊กจนถึงขั้นมีปากเสียงอาละวาด เพราะทนไม่ไหวกับสิ่งที่อัดอั้นมานาน ซึ่งเหตุการณ์ความอัดอั้นในวันนั้น เป็นจุดแตกหักที่ทำให้ตัดสินใจออกมาประกาศลดสถานะกับพี่เป๊กในทันที

หลังจากเกิดเรื่อง ตั้งใจที่จะเงียบที่สุดเพื่อให้เรื่องจบลง แต่ข่าวยิ่งกระพือหนักขึ้น ในขณะที่เพื่อน ๆ ก็พยายามเชียร์ให้ออกมาพูด แต่ตนมองว่าถ้าพูดไป กระแสข่าวก็จะตีกลับและต่อความยาวสาวความยืดไปมาไม่จบไม่สิ้น

ตนรู้สึกว่า การที่พี่เป๊กให้สัมภาษณ์ตอบแบบกลาง ๆ ที่ให้ไปคิดเอาเอง คือทางออกที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดแล้ว เพราะหากพี่เป๊กตอบชัดเจนว่า Yes หรือ No ทุกฝ่ายก็จะพังกันหมด การตอบแบบนี้จึงถือว่าจบดีที่สุดและไม่ต้องโกหกใคร

ต้องบอกก่อนเลยว่าจริง ๆ แล้วตนเป็นคนใจเย็นมาก และไม่เคยฟาดใครง่าย ๆ จะมีเพียงคนเดียวที่จะลงอารมณ์และฟาดด้วยแรง ๆ ได้คือ พี่เป๊ก เพราะเขาชอบสร้างเรี่องมาให้ปวดหัวอยู่บ่อย ๆ แต่สุดท้ายก็อยากให้เรื่องนี้จบสักที เพราะไม่อยากให้เกิดการทำร้ายกันไปมามากไปกว่านี้แล้ว เพราะตอนนี้ทุกคนก็พังกันหมด และความรู้สึกของแต่ละคนก็แย่กันไปหมดแล้วจริงๆ”

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:41 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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