น่ากลัวมาก! ดินถล่มอินเดียซัดรถตกเหว ชาวบ้านวิ่งหนีตาย ดับ 5 ศพ เร่งหาคนหายติดใต้ซาก
ภาพนาที! ดินถล่มอินเดียชาวบ้านวิ่งหนีตาย โคลนซัดทรัพย์สินพังในเสี้ยววิ กวาดรถบรรทุกตกเหว พบผู้เสียชีวิต 5 ศพ สูญหายอีก 4 ราย คาดติดอยู่ใต้ซากปรักหัก เร่งค้นหาแข่งกับเวลา
โลกออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกขวัญในเขตเวย์นาด (Wayanad) รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย เผยให้เห็นนาทีดินถล่มซัดถนนและกวาดรถบรรทุกพร้อมรถยนต์หลายคันร่วงลงไปด้านล่างภายในเวลาไม่กี่วินาที ภาพในคลิปแสดงให้เห็นกลุ่มคนที่ยืนกางร่มดูเหตุการณ์อยู่ห่าง ๆ ก่อนที่พื้นดินจะทรุดตัวลงพาดินโคลนและซากปรักหักพังจำนวนมหาศาลไหลลงมาตามไหล่เขา รถบรรทุกคันหนึ่งพลัดตกลงไปลึกเกือบ 100 ฟุต แต่ผู้ที่อยู่ข้างใน 3 คนสามารถหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างหวุดหวิด
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างถนนอุโมงค์ หลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ภัยธรรมชาติกวาดทำลายพื้นที่บางส่วนของโครงการก่อสร้าง โบสถ์ และบ้านเรือนใกล้เคียง โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอาคารทั้งสองแห่ง เนื่องจากเจ้าของบ้านเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ส่วนโบสถ์ก็ไม่มีคนอยู่ขณะเกิดเหตุ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วอย่างน้อย 5 ราย บาดเจ็บ 10 คน และยังคงสูญหายอีก 4 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้ที่คาดว่าติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแข่งกับเวลา ท่ามกลางอุปสรรคและสภาพพื้นที่ที่ยากลำบาก ขณะเดียวกัน คลิปวิดีโอจากพื้นที่ภัยพิบัติที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นกองดินโคลนขนาดมหึมา โครงสร้างอาคารที่พังทลาย และการทำงานอย่างหนักของทีมกู้ภัย
เขตเวย์นาดตั้งอยู่ในเทือกเขา Western Ghats ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มมากที่สุดของรัฐเกรละ โดยเฉพาะแนวเขาบริเวณรอยต่อ Wayanad-Malappuram-Kozhikode นอกจากนี้ยังอยู่ในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหวระดับปานกลาง พื้นที่นี้มีประวัติการเกิดดินถล่มรุนแรงมาแล้วหลายครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดินถล่มครั้งสำคัญในอดีตของพื้นที่นี้ ในปี 2527 เกิดเหตุดินโคลนถล่มที่ Mundakkai มีผู้เสียชีวิต 14 ราย ต่อมาปี 2535 เกิดเหตุดินถล่มที่ Kappikkalam มีผู้เสียชีวิต 11 ราย จากนั้นมีเหตุดินถล่มที่ Valamthode มีผู้เสียชีวิต 4 รายในปี 2550 รวมทั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 298 ราย และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างถึง 86,000 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ปัญหาดินถล่มถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติของอินเดีย เนื่องจากประเทศติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกที่เสี่ยงต่อภัยพิบัตินี้มากที่สุด โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยสูงถึง 0.42 ล้านตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 12.6% ของพื้นที่ทั้งประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐเกรละเองก็มีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มเกือบ 17,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามแนวเทือกเขา Western Ghats ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และดำเนินภารกิจค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก : ndtv
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