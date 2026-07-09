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ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7:2 พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:28 น.
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ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7:2 พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากที่ถูกยื่นตรวจสอบว่าไม่เป็น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง

จากกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการพิจารณาเรื่อง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 11/2569)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 133 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่า

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคหนึ่ง

โดยกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 นาฬิกา ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสอง กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องนั้น

ล่าสุดมีรายงานออกมาว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7:2 พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ โดยหลังจากนี้รัฐบาลสามารถเดินหน้าโครงการและดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันที

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:28 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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