LOVB ประกาศคว้า “ออมสิน ศศิภาพร” หัวเสาทีมชาติไทย ลุยลีกอเมริกาปี 2027
LOVB ประกาศคว้าตัว “ออมสิน ศศิภาพร จันทวิสูตร” หัวเสาทีมชาติไทย ร่วมแข่งขันลีกวอลเลย์บอลอเมริกา ฤดูกาล 2027 เป็นคนที่ 6
ลีก วัน วอลเลย์บอล (LOVB) ลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงระดับสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ประกาศคว้าตัว “ออมสิน-ศศิภาพร จันทวิสูตร” นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ตำแหน่งหัวเสา เข้าร่วมแข่งขันในฤดูกาล 2027 อย่างเป็นทางการ
การเซ็นสัญญาร่วมลีกลูกยางสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ ศศิภาพร จันทวิสูตร กลายเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนที่ 6 ที่เดินทางไปแข่งขันในลีกระดับทวีปอเมริกา เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับโลก โดยนักตบลูกยางสาวไทยที่ได้ไปแข่งขันในลีกสหรัฐอเมริกา ได้แก่
- เพียว อัจฉราพร คงยศ (สังกัดสโมสร ดัลลัส พัลส์ ในลีก PVF)
- นุกนิก ณัฏฐณิชา ใจแสน (สังกัดสโมสร แกรนด์ ราปิดส์ ในลีก PVF)
- แป้น ปิยนุช แป้นน้อย (สังกัดลีก LOVB อยู่ระหว่างรอการจัดสรรสโมสรและเมือง)
- บีม พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (สังกัดลีก LOVB อยู่ระหว่างรอการจัดสรรสโมสรและเมือง)
- ชมพู่ พรพรรณ เกิดปราชญ์ (สังกัดลีก LOVB อยู่ระหว่างรอการจัดสรรสโมสรและเมือง)
ศศิภาพร จันทวิสูตร ลงสนามให้กับสโมสรนครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี ในฤดูกาลล่าสุด ก่อนหน้านี้นักตบหัวเสาทีมชาติไทยเคยเดินทางไปแข่งขันในลีกประเทศตุรกีกับสโมสร เดนิซลิ บูยูคเซเฮียร์ เบเลดิเยสปอร์ มาแล้ว
จุดเด่นสำคัญของ ศศิภาพร คือทักษะการขึ้นตบที่หนักหน่วงและการเสิร์ฟลูกที่ทรงพลัง การลงสนามด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มร้อยทำให้กลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาขวัญใจแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยในปัจจุบัน
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