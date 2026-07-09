ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

LOVB ประกาศคว้า “ออมสิน ศศิภาพร” หัวเสาทีมชาติไทย ลุยลีกอเมริกาปี 2027

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:27 น.
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LOVB ประกาศคว้า "ออมสิน ศศิภาพร" หัวเสาทีมชาติไทย ลุยลีกอเมริกาปี 2027

LOVB ประกาศคว้าตัว “ออมสิน ศศิภาพร จันทวิสูตร” หัวเสาทีมชาติไทย ร่วมแข่งขันลีกวอลเลย์บอลอเมริกา ฤดูกาล 2027 เป็นคนที่ 6

ลีก วัน วอลเลย์บอล (LOVB) ลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงระดับสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ประกาศคว้าตัว “ออมสิน-ศศิภาพร จันทวิสูตร” นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ตำแหน่งหัวเสา เข้าร่วมแข่งขันในฤดูกาล 2027 อย่างเป็นทางการ

การเซ็นสัญญาร่วมลีกลูกยางสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ ศศิภาพร จันทวิสูตร กลายเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนที่ 6 ที่เดินทางไปแข่งขันในลีกระดับทวีปอเมริกา เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับโลก โดยนักตบลูกยางสาวไทยที่ได้ไปแข่งขันในลีกสหรัฐอเมริกา ได้แก่

  • เพียว อัจฉราพร คงยศ (สังกัดสโมสร ดัลลัส พัลส์ ในลีก PVF)
  • นุกนิก ณัฏฐณิชา ใจแสน (สังกัดสโมสร แกรนด์ ราปิดส์ ในลีก PVF)
  • แป้น ปิยนุช แป้นน้อย (สังกัดลีก LOVB อยู่ระหว่างรอการจัดสรรสโมสรและเมือง)
  • บีม พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (สังกัดลีก LOVB อยู่ระหว่างรอการจัดสรรสโมสรและเมือง)
  • ชมพู่ พรพรรณ เกิดปราชญ์ (สังกัดลีก LOVB อยู่ระหว่างรอการจัดสรรสโมสรและเมือง)
ลีก วัน วอลเลย์บอล LOVB สหรัฐอเมริกา ประกาศคว้าตัว ศศิภาพร
FB/ League One Volleyball

ศศิภาพร จันทวิสูตร ลงสนามให้กับสโมสรนครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี ในฤดูกาลล่าสุด ก่อนหน้านี้นักตบหัวเสาทีมชาติไทยเคยเดินทางไปแข่งขันในลีกประเทศตุรกีกับสโมสร เดนิซลิ บูยูคเซเฮียร์ เบเลดิเยสปอร์ มาแล้ว

จุดเด่นสำคัญของ ศศิภาพร คือทักษะการขึ้นตบที่หนักหน่วงและการเสิร์ฟลูกที่ทรงพลัง การลงสนามด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มร้อยทำให้กลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาขวัญใจแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยในปัจจุบัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:27 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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