“ชัชชาติ” รับหนังสือแต่งตั้งผู้ว่า ยินดีรับใช้ประชาชน เตรียมลุยงานต่อ ติดตามประเด็นเก่า
ชัชชาติ รับหนังสือแต่งตั้งผู้ว่า เตรียมลุยงานต่อ ยินดีรับใช้ประชาชน ติดตามประเด็นเก่าที่ถูกกล่าวหาช่วงหาเสียง เดินหน้ายุทธศาสตร์ 100 วัน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ ภายหลังกกต. ได้มีมติประกาศรับรองผลไปเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 69 และ กกต. สั่ง กกต. กทม. ออกหนังสือได้รับเลือกแต่งตั้งในวันนี้ (9 ก.ค. 69)
โดยมี ว่าที่ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง (แบบ ผ.ถ. 6/4) ให้แก่นายชัชชาติด้วยตนเอง
นายชัชชาติ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้ง และขอบคุณ กกต. ที่ได้ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรับรองผลการเลือกตั้ง ยืนยันความพร้อมที่จะเริ่มลุยงานต่อไปทันที เนื่องจากมีหลายเรื่องที่รอการดำเนินการอยู่
ส่วนแผนยุทธศาสตร์ 100 วัน จะมีการนำแผนทั้งหมดประมาณ 261 โครงการมแปลงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน โดยแต่ละแผนงานจะต้องมีการกำหนดความก้าวหน้าตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งครอบคลุมหลายเรื่อง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจ และความโปร่งใส
ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาในช่วงหาเสียง เช่น เรื่องคุกคามทางเพศในหน่วยงานนั้น ก็จะต้องติดตามทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตลู่วิ่งไฟฟ้า แรงงานต่างด้าว หรือประเด็นขยะ
มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตนไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง ซึ่งจะต้องกลับมาทบทวนว่ามีอะไรที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้บ้าง โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนให้ความสนใจและได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม และฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความโปร่งใส ซึ่งตนได้เน้นย้ำมาโดยตลอด รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมในอุโมงค์ และบ่อขยะอ่อนนุช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร
นายชัชชาติ กล่าวถึงการเรียกผู้บริหาร กทม. เข้ามาประชุมในช่วงบ่ายว่า มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการทำแผนนโยบาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และตามทบทวนปัญหาที่คงค้างในช่วงสูญญากาศระหว่างการเลือกตั้ง ยืนยันว่าไม่มีอะไรต้องปิดบัง รวมทั้งจะนำของนโยบายของผู้สมัครทุกคนมาพิจารณาปรับเข้ากับแผนงาน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต. สั่ง กกต. กทม. ออกหนังสือได้รับเลือกแต่งตั้ง “ชัชชาติ” และ สก. พรุ่งนี้
- กกต. รับรองผลเลือกตั้ง “ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. 50 เขต พ่วงนายกเมืองพัทยา
- ปลัด กทม. สรุปตัวเลขเลือกตั้งผู้ว่า กทม. “ชัชชาติ” ชนะขาด รับรองผลใน 30 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: