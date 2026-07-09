ศาลพิพากษาลดโทษ 2 ผู้ต้องหา ช่วยเหลือมือบึ้มเจาะไอร้อง จำคุก 9 เดือน
ศาลนราธิวาสพิพากษาลดโทษ 2 ผู้ต้องหา ช่วยเหลือมือวางระเบิด อ.เจาะไอร้อง จำคุก 9 เดือน หลังจากที่ทั้งสองให้การรับสารภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 69 ศาลจังหวัดนราธิวาส อ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ อ.1309/2568 โดยมีนายนัสโร (สงวนนามสกุล) เป็นจำเลยที่ 1 และนายมาหามะ (สงวนนามสกุล) เป็นจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานอั้งยี่ และช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหา
โดยการให้พำนัก ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม จากการให้ความช่วยเหลือในการรับ-ส่งกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เจาะไอร้อง บริเวณริมทางหลวงชนบท นธ.5002 พื้นที่บ้านบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 67
ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง 2 จำนวน 1 ปี 6 เดือน โดยจำเลยทั้ง 2 ให้การรับสารภาพตามฟ้องตลอดข้อกล่าวหา อันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ศาลจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษ จำคุกจำเลยทั้ง 2 จำนวน 9 เดือน ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งให้ขังจำเลยทั้ง 2 ไว้ระหว่างอุทธรณ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่าการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามพยานหลักฐาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือสายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โทร. 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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