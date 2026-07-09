แยกย้าย! เป๊ก สัณณ์ชัย ตัดสินใจโพสต์ตรง ๆ “ต่างคนต่างอยู่” คนแห่โยงดรามาล่าสุด

แยกย้าย! เป๊ก สัณณ์ชัย ตัดสินใจโพสต์ตรง ๆ หน้าเฟซบุ๊ก ลั่น “ต่างคนต่างอยู่” ชาวเน็ตแห่โยงดรามาล่าสุดน้องสาว ธัญญ่า
ภายหลังจากช่วงเย็นวานนี้ (8 ก.ค. 69) ไมร่า น้องสาวของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ไอจีส่วนตัวฟาดต้นตอที่ทำให้เกิดการประกาศแยกทางกันของพี่สาวและพี่เขย เป๊ก สัณณ์ชัย เพราะอะไร พร้อมถามไปยังอีกฝ่ายว่าทำไมถึงไม่ยอมเล่า ไม่ยอมพูดให้หมด
ต่อมาทางด้าน ธัญญ่า ก็ได้เปิดใจพูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในไลฟ์สด โดยชี้แจงแบบชัดเจนครบทุกประเด็น ทั้งวอนขออยากให้เรื่องนี้จบ เพราะทุกคนพัง ความรู้สึกของทุกคนแย่กันหมดแล้ว
ธัญญ่า แจงปมขอโทษ หลังดรามาลุกลาม ย้ำ ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่แตะ ยัน ไมร่า โพสต์ความจริง
ล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมา (8 ก.ค. 69) เป๊ก สัณณ์ชัย ได้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น โดยการโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว สั้น ๆ แต่ต้องรีบแยกย้ายทันทีหลังอ่าน ระบุว่า “ต่างคนต่างอยู่เถอะนะ ทำมาหากินกันไป อย่าเ_ือกกัน เลอะเทอะ _วย” ทำเอาชาวเน็ตหลายคนแห่ใส่ใจ พร้อมโยงไปถึงดรามาความสัมพันธ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ
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อ้างอิงจาก : FB Sanchai Engtrakul
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