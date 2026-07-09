ข่าวการเมือง

รัฐบาล ดัน อีสปอร์ต เปิดบิ๊กโปรเกต์ระดับประเทศ ประชันฝีมือ 77 จังหวัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:50 น.
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รัฐบาล ดัน อีสปอร์ต เปิดบิ๊กโปรเกต์ระดับประเทศ ประชันฝีมือ 77 จังหวัด ผ่าน 3 เกมยอดนิยม ชิงทุนการศึกษาของรางวัลมูลค่า 3 ล้านบาท

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ที่ทำให้ ”อีสปอร์ต” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงหรือการเล่นเกม แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่มเพาะทักษะแห่งอนาคต ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จับมือร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONE, สมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชน (CEYDA) และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ชวนเด็กไทยเปลี่ยนสนามแข่งเกมให้เป็นพื้นที่สร้างอนาคต ในบิ๊กโปรเจกต์ระดับประเทศ “Esports Master Youth Champion 2026” ภายใต้แนวทางโครงการพระดำริ “BUFF TO BUILD NUMBER ONE”

การแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีอีสปอร์ตระดับสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย โดยเปิดรับสมัครและเฟ้นหาทีมเยาวชนตัวแทนจากโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ ครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 กรกฎาคม 2569 เพื่อมาร่วมประชันฝีมือผ่าน 3 เกมยอดนิยมระดับโลก ได้แก่ Arena of Valor (RoV), Free Fire และ EA SPORTS FC Online ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่าสูงกว่า 3,000,000 บาท

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นที่ทำให้โครงการนี้แตกต่างจากการแข่งขันทั่วไป คือการนำระบบ Simulation-Based Learning หรือการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงเข้ามาใช้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กไทยใน 3 มิติหลัก คือ Hard Skill การคิดวิเคราะห์ การวางกลยุทธ์ และการตัดสินใจอย่างแม่นยำบนฐานข้อมูล , Soft Skill การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และการควบคุมอารมณ์ภายใต้ความกดดัน และ Heart Skill การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด ซึ่งโครงการนี้จะเป็นจุดสำคัญที่เปลี่ยนภาพจำจากเด็กติดเกมให้กลายเป็นเยาวชนคุณภาพด้านดิจิทัล ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย

นอกจากนี้ ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยังเตรียมใช้เครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นฐานผู้ใช้งานดิจิทัลขนาดใหญ่ ในการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพและนักวิจัยไทย เพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบและต่อยอดในการพัฒนาอุปกรณ์เกมมิ่ง ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์สัญชาติไทยเองในอนาคต

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 10:50 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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