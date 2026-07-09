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ห้าวจัด! หนุ่มปาเจโร่ แพ้เสียงแตร ลงจากรถด่ากราด-ตบไรเดอร์สาว กลางแยกอโศก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:10 น.
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ห้าวจัด! หนุ่มปาเจโร่ แพ้เสียงแตร ลงจากรถด่ากราด-ตบไรเดอร์สาว กลางแยกอโศก

ห้าวจัด! หนุ่มปาเจโร่ แพ้เสียงแตร ฉุนโดนบีบแตรเตือน ลงจากรถด่ากราด-ตบไรเดอร์สาว กลางแยกอโศก ไรเดอร์สาวรุดแจ้งความแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก G เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องติดรถของคนขับมอเตอร์ไซค์รายหนึ่ง บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณไฟแดงแยกอโศก เป็นภาพชายคนหนึ่งซึ่งขับรถปาเจโร่สีขาว เปิดประตูลงจากรถปรี่เข้าไปหาพนักงานไรเดอร์สาว ก่อนจะต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายและทำร้ายร่างกายด้วยการตบเข้าที่ศีรษะอย่างแรง

ชายคนขับรถปาเจโรด่าทอไรเดอร์สาวว่า “กูแบ่งปันให้มึงขับทำมาหากินขนาดไหน ผู้หญิงมันกวน…ไง มันคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วทำ…อะไรก็ได้หรอ” สถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จน “โจ๊กเกอร์ คลองเตย” ชายเช็ดกระจกคนดังที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเห็นเหตุการณ์ จึงรีบเข้าไปช่วยห้ามปราม ชายคนขับปาเจโรกลับไม่ยอมหยุดและพยายามหาเรื่องมีปากเสียงกับโจ๊กเกอร์เพิ่มอีกคน

หลังจากที่รถปาเจโร่คันดังกล่าวขับผ่านแยกไป เจ้าของคลิปได้ขับตามไปหาไรเดอร์สาวที่ถูกทำร้ายร่างกายและสอบถามอาการและถามถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไรเดอร์สาวบอกว่ารถปาเจโร่คันดังกล่าวซึ่งขับอยู่เลนขวาขับมาเบียดตน ตนจึงบีบแตรเตือนจึงทำให้ถูกชายขับปาเจโร่ตบอย่างแรง

ภาพจากกล้องติดหมวกกันน็อกบันทึกเหตุการณ์หนุ่มปาเจโร่ตบไรเดอร์
FB/ เจ๊ม้อย v+

ต่อมาไรเดอร์สาวเดินทางไปแจ้งความที่ สน.ลุมพินี และเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมว่า ขณะเกิดเหตุตนกำลังขับรถไปส่งงานให้ลูกค้าที่ซอยสุขุมวิท 40 โดยขับตามเส้นทางปกติ แต่รถปาเจโร่คู่กรณีซึ่งอยู่เลนขวาขับเบียดเข้ามาถึงสองครั้งโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว ตนจึงบีบแตรเพื่อเตือน

ไรเดอร์สาวระบุว่า เมื่อมาถึงสี่แยกอโศกซึ่งติดไฟแดงอยู่ชายคู่กรณีเปิดกระจกลงมาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ก่อนลงจากรถมาตบที่ศีรษะจนหมวกกันน็อกเลื่อนหลุด ทำให้ตนมีอาการมึนและเวียนศีรษะ และแม้จะมีพลเมืองดีเข้ามาห้ามปราม ฝ่ายชายคู่กรณีก็ยังพยายามจะทำร้ายซ้ำอีก ไรเดอร์สาวยอมรับว่าตนขับรถคร่อมเส้นประซึ่งเป็นความผิดจริง แต่การทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่

ด้านชายคู่กรณีได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเพจดังกล่าวด้วยว่า “ทำไมไม่ตามหาคู่กรณีเล่า หาตาหวานทำไม คู่กรณีอยู่นี่ไง คนไทยมันอยู่คู่สังคมแบ่งปัน ไอ… เหตุมันเกิดตั้งแต่เลนขวาสุดก่อนแยก 300 เมตร ไอ… ต่อคิวเรียงเส้นประมาเลย

พอกูขยับตามคันหน้า ด่ากูเบียดทำ…อะไรพร้อมบีบแตรยาวโยกซ้ายสุด คิดว่ากูตามไปด่าไม่ได้ไงไอ… กูไม่ได้โง่พอจะทุบหมกกันน๊อคด้วยหมัดหลอกนะไอ… มียูนิฟอร์มแล้วทรงพลังสร้างภาพ รึจะเอาตังกูทำร้ายร่างกาย ไปเอาใบรับรองแพทย์มา” ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวปรากฏว่าได้ล็อกโปรไฟล์ไปแล้ว

ข้อความโพสต์จากหนุ่มขับรถปาเจโรคู่กรณี
FB/ G เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:10 น.
77
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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