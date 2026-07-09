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รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร แบกค่าไฟสะสม 3.1 ล้าน ลดใช้พลังงาน ขอรับบริจาคต่อเนื่อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:37 น.
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รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร อัปเดตยอดหนี้ค่าไฟล่าสุดลดเหลือ 3.1 ล้านบาท

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร อัปเดตยอดหนี้ค่าไฟสะสมลดเหลือ 3.1 ล้านบาท เดินหน้าคุมเข้มประหยัดพลังงาน ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้ เปิดรับเงินบริจาคสมทบทุนต่อเนื่อง

ความคืบหน้ากรณีโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรค้างชำระค่าไฟฟ้าจำนวนมาก ล่าสุดทางโรงเรียนออกมาอัปเดตข้อมูลการจัดการหนี้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ทางโรงเรียนได้นำเงินไปชำระค่าไฟเพิ่มเติมอีก 62,705.45 บาท เพื่อตัดยอดค้างชำระของเดือนมกราคม 2568 ส่งผลให้ยอดหนี้รวมทั้งหมดลดลงมาอยู่ที่ 3,128,511.28 บาท

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ทางโรงเรียนแจ้งรายละเอียดการชำระเงินค่าไฟจำนวน 116,993.25 บาท ซึ่งเป็นการชำระยอดค้างเดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากเงินของโรงเรียนมีไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องแบ่งจ่ายเท่าที่มีไปก่อน และชำระยอดค้างเดือนธันวาคม 2567 ด้วยจำนวนเงินส่วนที่เหลือ ทางโรงเรียนได้ชำระค่าไฟไปแล้วทั้งหมด 643,324.40 บาท ในช่วงเวลา 26 วันที่ผ่านมา เหลือหนี้คงเหลือกับการไฟฟ้า 3,191,216.72 บาท

โรงเรียนเผยว่า “การชำระเงินแบบนี้จะมีเวลาให้เราได้หายใจอีกไปจนถึง มกราคม 2570 ถึงครบกำหนดฟ้องร้องอีกครั้ง สำหรับค่าไฟที่ค้างในปี 2568 ยังขอความร่วมมือให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่น ๆ เหมือนเดิมนะคะ ลดเลิกใช้ เมื่อไม่ได้ใช้ ไม่ได้อยู่ก็ขอให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที และงดชาร์จพาวเวอร์แบงค์นะคะ

และที่สำคัญยังขอรับบริจาคอยู่ตลอดเวลานะคะ น้อมรับทุกความช่วยเหลือและทุกคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ค่ะ ด้วยความตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง!!!”

สำหรับค่าไฟที่ค้างในปี 2568 ยังขอความร่วมมือให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ เหมือนเดิม โดยลดเลิกใช้ เมื่อไม่ได้ใช้ ไม่ได้อยู่ ขอให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีและงดชาร์จพาวเวอร์แบงค์ ที่สำคัญยังขอรับบริจาคอยู่ตลอดเวลา

ทางโรงเรียนน้อมรับทุกความช่วยเหลือและทุกคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ด้วยความตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษา ขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนถือปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการทั่วไปในการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน ได้แก่

  • ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จําเป็น โดยยึดหลัก “เปิดเมื่อจําเป็น ปิดเมื่อเลิกใช้ ปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน”
  • เมื่อไม่มีผู้ใช้งานภายในห้องเรียน ห้องสํานักงาน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู หรือพื้นที่อื่นใด ๆ ให้ผู้รับผิดชอบปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ พัดลม คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง โทรทัศน์ โปรเจกเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดทันที
  • ห้ามเปิดไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีแสงสว่างจากธรรมชาติเพียงพอ เช่น ห้องเรียนที่มีแสงสว่างจากหน้าต่าง ทางเดิน อาคารเรียนบันได และพื้นที่ส่วนกลาง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นด้านความปลอดภัยหรือกิจกรรมการเรียนการสอน
  • ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้งหลังเลิกงานหรือหลังเลิกเรียน ได้แก่ ปลั๊กพ่วง เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรทัศน์ เครื่องเสียง โปรเจกเตอร์ กาต้มน้ำร้อน และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • ห้ามเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใช้งาน หรือเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าในลักษณะ Standby Mode เป็นเวลานานโดยไม่จําเป็น
  • ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน หัวหน้าห้อง หัวหน้าอาคาร ครูประจําชั้นและนักพัฒนา ร่วมกัน กํากับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลจาก : โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 09 ก.ค. 2569 11:37 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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